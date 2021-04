Germani e Consoli attese da una domenica speciale

Sono pallacanestro e pallavolo a catalizzare l’attenzione di questo fine settimana, complice anche in serie B la sosta “forzata” del Brescia.

Rondinelle che torneranno in campo il Primo maggio al Rigamonti alle 14 contro il Pisa per un tour de force che prevede le ultime quattro partite della stagione regolare in dieci giorni.



Partiamo dalla serie A di basket e dalla Germani Pallacanestro Brescia, attesa domenica alle 20.30 dalla trasferta di Cremona. Gara delicatissima, penultima della stagione regolare, probabilmente crocevia salvezza per gli uomini di Buscaglia, che non possono permettersi passi falsi nel derby.



Fermo nella serie A2 maschile il Girone Blu, quello che vedrà l’Agribertocchi Orzinuovi impegnata per la salvezza, nella serie A2 femminile scende in campo l’Rmb Brixia, che sabato alle 20.30 affronta Faenza pensando già ai play off, traguardo storico per le bresciane.



Per quanto riguarda il volley di A2 maschile, sarà una domenica speciale per la Consoli Centrale McDonald’s Brescia, che alle 18 al San Filippo riceve Siena per gara-2 della semifinale play off. Il sestetto di Zambonardi si è imposto mercoledì 3-2 in terra toscana e adesso cerca una vittoria che lo metterebbe in situazione di grande vantaggio (si gioca al meglio delle cinque partite).



Nel campionato di Top10 di rugby il Kawasaki Calvisano, reduce dalla grandissima vittoria della scorsa settimana a Padova contro la capolista Petrarca, ospita sabato alle 16 i Lyons Piacenza avendo come obiettivo quello di confermare il buon momento.

