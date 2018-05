Germani, buona la prima! Vittoria contro Varese gara-1

Buon inizio per il Basket Brescia Leonessa. Dopo un'accesissima gara-1, Brescia strappa il successo sul 68-61 sul parquet dell'AGSM Forum di Verona, con una reazione d'orgoglio eccellente nel secondo tempo. E ora testa a gara-2, lunedì sera al PalaGeorge.



La cronaca.

1' Okoye apre con una tripla, risponde Michele Vitali per il 2-3.

2' Luca Vitali tenta la conclusione dall'arco ma sbaglia.

3' Varese avanti 7-2 con la coppia Larson-Avramovic. Luca Vitali ferma l'emorragia con tre punti: 5-8.

4' Ortner ruba il pallone e Landry va a canestro. Leonessa a -1.

5' Stavolta a macchiarsi di una palla persa è Brescia: Cain ne approfitta e sigla il 10-7. Vitali Jr con un canestro dalla media accorcia nuovamente lo scarto.

6' Tambone firma due punti. Varese +3.

7' Due punti per Landry. Altrettanto fa Varese (14-11).

8' Super giocata di Avramovic: canestro ed Openjobmetis a +5.

9' Michele Vitali ci mette ancora una volta la pezza, accorciando a -3. Avramovic non perdona a vola ancora al ferro.

10' Ultima azione in mano a Varese: due punti per Tambone.

FINE PRIMO QUARTO: 13-20.



11' Cotton inaugura il secondo quarto con due punti dalla media. Infrazione di passi e possesso Brescia: Sacchetti subisce fallo ma il canestro non viene convalidato.

12' Tripla di Okoye, Varese avanti 23-17.

13' Capitan Moss realizza due punti e subisce fallo, chiudendo il gioco da tre punti. Germani -3. Palla persa per Varese. Rimessa dal fondo per la Leonessa, Cotton sbaglia la bomba del pareggio.

14' Moore in lunetta (fallo di Dimsa), realizza 1/2. Brescia -2 sul 21-23.

14' Moss in scioltezza impatta sul 23-23.

15' Varese si risveglia: due punti per Cain.

17' Okoye mette cinque punti di fila (30-23), seguito da Vene.

18' Ortner e Vitali rispondono: il primo con due punti, il secondo con una tripla. Avramovic sgancia una bomba, poi conduce sul 40-23.

20' Michele Vitali chiude con una tripla, ma l'inerzia rimane in favore di Varese.

FINE SECONDO QUARTO: 31-40

21' Buon canestro di Michele Vitali.

23' Dopo minuti di inattività, è ancora Brescia a smuovere il tabellone con Landry per il 35-40. In lunetta Cain (fallo di Moss) fa 0/2.

24' Ancora Landry decisivo: tripla e Leonessa a -2.

25' Fallo di Luca Vitali: Okoye ai tiri liberi fa bottino pieno. Avramovic segna (38-44), timeout Brescia.

25' Cinque punti consecutivi di Landry, la Germani non molla: -1.

26' Delas dalla linea della carità: 1/2.

27' Bomba sganciata da Okoye canestro di Avramovice: Varese +7.

28' Sacchetti va in lunetta per due volte di fila: 1/2 in entrambi i casi (45-50). Anche Avramovic va ai tiri liberi, e fa bottino pieno.

29' Cotton bersaglia il canestro: tripla del -4. Moore subisce fallo e manca di un soffio il canestro: dalla linea della carità 2/2.

30' Tripla decisiva di Sacchetti: sorpasso Brescia! Anche Cotton ci mette del suo e firma un bellissimo canestro.

FINE TERZO QUARTO: 55-52.

34' Altri tre minuti di ghiaccio sul tabellone. A sbloccarlo è Ortner con un canestro da sotto le plance.

35' Tre punti pesantissimi di Landry: parziale di 5-0 e la Germani vola sul 60-52.

36' Fallo in attacco fischiato a Varese.

37' Luca Vitali in lunetta: 2/2. Brescia +10. Risponde Cain con una tripla.

37' Due punti per Landry. Varese risponde con Larson.

39' Altro canestro per Landry. Brescia +11. Varese segna.





