Germani Brescia-Oriora Pistoia, il live

Serve una Germani rock alle 18.30 al PalaLeonessa per togliere all’ultima della classe, l’Oriora Pistoia, anche quelle poche velleità che rimangono alla disastrata band toscana che in settimana ha perso coach Ramagli (esonerato) e che oggi si presenterà con il vice Bongi, in attesa che Paolo Moretti prenda in mano questa patata bollente.

PRIMO QUARTO 27-16

1' Primi due punti per Brescia con Abass: 2-0 Germani

1' Cunningham dalla media: 4-0 Germani

3' Due punti di Mitchell a sbloccare Pistoia, risponde subito Abass poi dall'arco Odum colpisce: 6-5 Germani

4' Schiacciata di Hamilton: 8-5 Germani

4' Schiacciata anche di Abass: 10-5 Germani, coach Bongi subentrato in settimana a Ramagli chiama il 1' di sospensione

5' Altri due punti facili per Hamilton a rispondere a Pistoia con Mitchell: 12-7

5' Tripla di Mitchell, poi dall'arco colpisce pure Peak e Pistoia mette il naso avanti: 13-12 Oriora

6' Ancora Mitchell dall'arco!: 16-12 Oriora

6' Lo Usa punta di diamante di Pistoia mette altri due punti: sul 18-13 Pistoia Diana decde di parlarci su. L'Oriora ha un parziale aperto di 11-0

7' Hamilton in tap in: 18-14 Pistoia

8' Mitchell dalla media: 21-14 Pistoia

8' Pistoia in fiducia trova anche due punti facili di De Rosa: 25-14 pr gli ospiti

10' Krubally a referto con due punti da sotto: 27-14 Pistoia

10' Dall'angolo Cunningham dà un po' di respiro a Brescia: 27-16 Pistoia

SECONDO QUARTO

1' Due punti di Moss in transizione 27-18 Pistoia

2' La risposta di Pistoia è da tre punti con Bolpin: 30-18 Pistoia

2' Sottomano di Abass: 30-20 Pistoia

3' Tirpla di Cunningham: 30-23 Pistoia

4' Due punti da sotto per Crosariol che subisce anche fallo usufruendo così del libero aggiuntivo che non va: 32-23 Pistoia

4' Due punti di gran qualità di Moss: 32-25 Pistoia

5' Due liberi per Mesicek che dalla lumetta fa 2/2: 34-25 Pistoia

5' Abass colpisce da tre: 34-28 Pistoia

6' Due liberi di Vitali a segno con un 2/2, Brescia si riporta sotto: 34-30 Pistoia

6' Auda in lunetta per Pistoia: 0/2

7' Moss per il -2 sul 34-32 Pistoia

7' Fallo in attacco assurdo fischiato a Cunningham sul contropiede del potenziale pareggio, time out chiesto da Diana

8' Canestro di Auda: 36-32 Pistoia

8' Due punti di Moss: 36-34 Pistoia

