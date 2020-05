Fontana: «Ripresa del calcio? La vedo complessa»

«La questione relativa alla ripresa del calcio la vedo molto complessa e continuo a essere preoccupato: di certo però la Regione Lombardia, di fronte a regole certe e molto chiare non avrebbe alcun problema a consentire le partite nel proprio territorio»: parole del governatore della Lombardia Attilio Fontana intervenuto su Teletutto all'interno di Parole di sport.

Ha aggiunto il governatore: «Vedo molte complessità soprattutto relativamente alla questione dell'eventuale ritrovamento di positivi a campionato iniziato: come si farebbe? Questo è un punto molto importante. E ne ho parlato proprio oggi con i dirigenti di Milan e Inter che ho incontrato in Regione: anche loro manifestavano perplessità in questo senso… Se mi spiacerebbe vedere Inter, Milan, Brescia e Atalanta costrette a giocare in campi del centro-sud Italia? Non penso che questo sia un tema che abbia ragione d'essere, non penso che possa accadere una cosa del genere».

