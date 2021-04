Fine settimana di Pasqua con tanto sport

Il fine settimana di Pasqua propone diversi appuntamenti sportivi, che arrivano con la coda lunga fino al lunedì di Pasquetta.

Chi anticipa tutti sul tempo venerdì sono il Brescia e l’Agribertocchi Orzinuovi. Le rondinelle scendono in campo alle 19 al Rigamonti contro un Pordenone costretto ancora a fare i conti con il Covid.

Clotet deve rinunciare allo squalificato Chancellor e risolvere un dubbio per reparto, ovvero in difesa, centrocampo e attacco. Radiocronaca sulle frequenze di radio Bresciasette, diretta testuale della sfida su questo sito.

L’Agribertocchi Orzinuovi è invece impegnata nella Coppa Italia di serie A2 di basket. La manifestazione si svolge a Cervia fino a domenica: prima gara per il quintetto di Corbani alle ore 12 contro Napoli. Chi vince si conquista il pass per la semifinale di sabato. Domenica l’atto conclusivo.



Sabato saranno ancora il basket e il calcio a rubare l’attenzione degli sportivi bresciani. Partiamo dal calcio e dalla serie C, con la FeralpiSalò che alle 17.30 ospita al Turina il Fano. La squadra di Pavanel va a caccia dei tre punti per continuare a rincorrere il sogno play off.

Alle 19 invece palla a due per la Germani Pallacanestro Brescia di scena a Bologna sulla sponda Fortitudo. Anche qui vittoria necessaria per Moss e compagni avendo sempre come obiettivo i play off. Anche in questo caso radiocronaca su radio Bresciasette e diretta testuale su questo sito

Chiude alle 21 la Rmb Brixia (serie A2 donne di basket), che dopo lo stop forzato causa Coronavirus torna in campo in Toscana per affrontare Valdarno.



La domenica di Pasqua a prendersi la scena sono il ciclismo e la pallavolo. Da una parte una delle classiche del Nord, ovvero il Giro delle Fiandre, potrebbe vedere protagonista il ciclista bresciano Sonny Colbrelli. Dall’altra invece va sotto rete la Consoli Centrale McDonald’s Brescia, di scena a Castellana Grotte per gara-2 degli ottavi play off della serie A2 di pallavolo. Atlantide che ha vinto gara-1 e che, poiché si gioca al meglio delle tre partite, vuole chiudere i conti in Puglia e conquistare i quarti, dove troverebbe Bergamo.



Lunedì di Pasquetta infine ancora il Brescia in campo per il 32esimo turno di serie B: rondinelle che alle 17 affronteranno in trasferta la Reggiana. Sempre con radiocronaca su radio Bresciasette e azioni salienti su questo sito.

