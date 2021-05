Finale scudetto sempre un affare An Brescia-Recco

Tutto come previsto, tutto come immaginato già ad inizio stagione. La finale per lo scudetto della pallanuoto sarà ancora una volta tra An Brescia e Pro Recco.

Le calottine allenate da Sandro Bovo hanno conquistato il pass sconfiggendo Palermo anche nella gara di ritorno (13-6) dopo essersi imposte all'andata; Recco con due successi si è sbarazzata di Savona.

Ennesima sfida quindi tra le regine della pallanuoto italiana, con Brescia che deve anche vendicare la sconfitta patita in Coppa Italia. Si parte con gara-1 mercoledì in Liguria.

