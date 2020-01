Finale amaro per la Germani, al PalaLeonessa passa Brindisi

Finisce 82-86 Germani-Brindisi. E la Leonessa torna ad assaggiare l'amaro sapore di una sconfitta interna, che mancava dal 26 ottobre contro la Virtus Bologna. Banks, Stone e Brown fanno la differenza contro una Brescia combattiva, ma a cui non riesce - nel finale - di raddrizzare la gara.

Il prossimo impegno è mercoledì 29 gennaio a Oldenburg, per la prima di ritorno del girone F di Eurocup.

I QUINTETTI INIZIALI:

BRESCIA: Vitali, Lansdowne, Abass, Horton, Cain. Allenatore Esposito

BRINDISI: Martin, Banks, Thompson, Brown, Stone. Allenatore Vitucci

1° QUARTO

1' E' subito Lansdowne ad aprire il gas 2-0

2' Banks pareggia in penetrazione 2-2

3' Correzzione a canestro per Stone, Abass non si fa pregare e firma il pareggio a quota 4

4' Arrivano le prime triple del match: Banks da una parte, Abass dal parcheggio del PalaLeonessa 7-7

5' Liberi per Stone: 1/2 (7-8)

6' Primo cambio per la Germani, Travis Trice in campo per Luca Vitali

Martin e Thompson per l'allungo pugliese 7-13 Time out Esposito

7' Mi presento, sono Travis Trice! Tripla del -3 (10-13)

8' Abass non cambia moneta, pareggio 13-13

Due palle perse di Brescia riportano avanti Brindisi con Stone 13-15

9' Brown corregge con il punto esclamativo 13-17

Ancora Stone, l'alley hoop servito da Martin segna il +6 brindisino 13-19

10' Bank da lontano 13-22

Trice fino in fondo a fissare il punteggio sul 15-22

2° QUARTO

11' Lansdowne subito a bersaglio 17-22

12' Si è acceso Brian Sacchetti! 5-0 personale e pareggio 22-22

13' Gaspardo trova un autostrada e realizza, Laquintana risponde di prepotenza 24-24

Primi punti per Sutton che sbaglia il libero supplementare 24-26

14' Cain chiude il gioco da tre punti, vantaggio Germani! 27-26

gaspardo a cronometro fermo non sbaglia 27-28

Fallo antisportivo per Tommaso Laquintana, in lunetta Sutton è preciso 27-30 possesso Brindisi

15' Ancora Sutton per il 27-32

Cain dall'area 29-32

I fischi del PalaLeonessa indirizzati ai grigi per le decisioni arbitrali

Sutton non va oltre l'1/2 dalla lunetta 29-33

A lezione di piede perno da Tyler Cain 31-33

17' Errori da una parte e dall'altra, a mettere d'accordo tutti ci pensa Vitali dalla linea della carità 33-' Sutton con tutta la sua forza 33-35

"TT" a cronometro fermo: una sentenza 3/3 che riporta la Germani avanti 36-35

18' Banks di classe 36-37

19' Spara il Pistolero Lansdowne, Banks risponde 39-40

20' Abass con l'arresto e tiro per il sorpasso 41-40

Si chiude la prima parte di gara con la Germani che riesce a mettere la freccia nel finale. Ancora una volta una Leonessa che parte piano per uscire alla distanza. Essenziali i cinque punti consecutivi di Sacchetti e il buon impatto di Abass. Pronti a vivere un secondo tempo che promette scintille

3° QUARTO

21' Banks apre la ripresa con due punti 41-42

Canestro di Martin che si prende il tecnico per le proteste 41-44

Vitali non capitalizza dalla lunetta

Brutto rientro in campo per la Germani, Martin in lunetta non sbaglia per il +5 Brindisi 41-46

22' Stone con il fallo subito, gioco da 3 punti per il parziale di 9-0 che vale il 41-49

23' Vitali ferma l'emorragia a cronometro fermo, Sacchetti insacca da lontano ed è nuovamente -3 (46-49)

Brown dalla lunetta 46-51

24' Sacchetti realizza, Stone risponde 48-53

Torna a segnare Cain con un gioco da tre punti 51-53

25' Un altro viaggio in lunetta per Brown che fa 1/2 (51-54)

Abass risponde con la dinamite a Stone 54-55

Fallo tecnico sanzionato a Banks

Laquintana sotto il settore ospiti mette il libero del pareggio a quota 55

27' Ancora Tommy! 57-55

Brown sale in cielo e pareggia 57-57

Arriva intanto il dato degli spettatori presenti al PalaLeonessa 4.714

28' Tutti pazzi per Abass!!! Tripla del +3 Leonessa 60-57

A tutto Abass! Altri due punti e 62-57

29' Come un falco, Ken Horton ! 64-57

Gaspardo ci mette una pezza dall'angolo 64-60

30' Tutto il talento di Travis Trice 66-60

Fallo + fallo tecnico per David Moss che deve lasciare il campo per il raggiungimento del quinto fallo

Sutton in lunetta fa 2/3 66-62

Brescia spreca l'ultimo possesso con il terzo quarto che si chiude sul 66-62

4° QUARTO

31' Si ricomincia dai tiri liberi liberi per Brown: 1/2 (66-63)

32' Fallo subito da Abass e fallo tecnico sanzionato a Sutton. Abass realizza il tiro libero 67-63

Tre tiri liberi per Zanelli che non sbaglia 67-66

33' Zanelli non perdona, altri tre punti per la guardia brindisina 67-69

Liberi in arrivo anche per Sacchetti: 2/3 per il pareggio a 69

34' Ancora Sacchetti in lunetta, questa volta non sbaglia. Germani nuovamente a +2 (71-69)

35' Tyler Cain con il coniglio mdal cilindro! 73-69

Tripla frontale di Stone 73-72

36' Ancora Cain a trovare il tap in vincente, Brown risponde 75-74

37' Martin dritto per dritto, nuovo sorpasso Happy Casa 75-76

Time out per coach Vincenzo Esposito

38' Abass contro tutti, schiacciata e controsorpasso 77-76

39' Un altra perla di Stone 77-79

Fuori anche Thompso con 5 falli, liberi per Vitali: 2/2 e 79 pari

39' Banks realizza ma è Vitali a fare esplodere il PalaLeonessa 82-81

40' Brown non ci sta 82-83

Cain n sbaglia ma Brescia recupera palla. Il tiro di Lansdowne non va a bersaglio

Stone dalla lunetta: 1/2 82-84

Abass spreca l'ultimo possesso, e regala la vittoria a Brindisi con Banks che fissa il punteggio sul 82-86

Arriva il secondo ko stagionale in campionato tra le mura amiche per la Germani. Una partita decisa nel finale più dagli errori bresciani che per i meriti brindisini. Un vero peccato per Brescia che ha sempre dato l'impressione di poter mettere le mani sui due punti. Punti che vanno a Brindisi a conferma di una stagione esaltante. Poco tempo per ricaricare le batterie e sarà di nuovo Eurocup con la trasferta di Oldenburg che attende Moss e compagni

