FeralpiSalò e Calvisano, sarà una domenica di passione

Il calcio di serie C e il rugby sono protagonisti del fine settimana sportivo bresciano.

Passato il primo turno dei play off, la FeralpiSalò deve superare il difficile ostacolo Bari se vuole continuare a credere nella promozione in serie B.

Gara di andata domenica al Turina alle 17.30 (con cronaca testuale del match su questo sito), ritorno in Puglia mercoledì allo stesso orario. Biancorossi che hanno due risultati su tre a favore.

Per quanto riguarda il rugby, il Kawasaki Calvisano si gioca domenica al Battaglini di Rovigo l'accesso alla finale del Super10. In Veneto è in programma la gara di ritorno, dopo che all'andata i gialloneri si sono imposti 31-22. Match che mercoledì prossimo dalle 22 verrà trasmesso in differita da Teletutto.

Attenzione infine all'atletica: sabato a Rieti è in programma il primo faccia a faccia sui 100 metri tra il neo primatista italiano, il desenzanese Marcell Jacobs, e l'eterno rivale Filippo Tortu.

In provincia di Brescia sempre per l'atletica invece salgono alla ribalta Paratico e Bione. Sul Sebino domenica saranno assegnati le maglie tricolori dei 10 chilometri su strada per le categorie Master (dai 35 anni in su). Il tutto in occasione della 32esima edizione del Grand Prix del Sebino.

A Bione i protagonisti del fine settimana saranno i sentieri del monte Prealba, teatro dei Campionati italiani Iuta (Associazione italiana ultramaratona e trail) di ultra-trail sulle distanze di sei, dodici, ventiquattro e trentasei ore. A organizzare il Prealba Up and Down, giunto alla sesta edizione, è il Bione Trailers team. Prove da venerdì sera a domenica.

