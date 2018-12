FeralpiSalò a Pordenone per chiudere il girone

Si chiude oggi il girone d'andata del girone B di serie C e per la FeralpiSalò è big match. I gardesani sono infatti attesi dal Pordenone capolista in una gara decisiva per nessuno, ma fondamentale per entrambe.

I neroverdi di Tesser puntano a dare una spallata al campionato e ad estromettere dalla corsa al primo posto i gardesani, che invece vogliono rientrarvi e puntare all'aggancio dopo la sosta.

Sono 25 i verdeblù che ieri hanno preso la via del Friuli, fra loro anche i ritrovati Miceli e Raffaello. Il tecnico Toscano dovrebbe ritrovare dal via la coppia d'attacco Ferretti-Caracciolo e schierare Tantardini e Parodi sulle corsie esterne. Tra i pali è ballottaggio Livieri-De Lucia.

Si gioca alle 14.30, diretta sul sito dalle 14.15.

