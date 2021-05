Eccellenza, l'Atletico Castegnato batte il Prevalle: fotogallery

L’Atletico Castegnato è a due punti dalla vetta. Questo dopo l’anticipo dell’ottava giornata del campionato di Eccellenza che si è disputata questo pomeriggio.

Il match tra Atletico Castegnato e Prevalle è finito 2-1. In gol Vigani e Coly per il Castegnato e Beccalossi per il Prevalle.

La cronaca completa della partita sul Gdb in edicola questa domenica.

il GdB in edicola oggi Iscriviti a "News in 5 minuti" per ricevere ogni giorno una selezione delle principali notizie

