Da Udine a Lecce: ecco i viaggi delle rondinelle

Da Udine a Cagliari passando per Napoli, Roma, Firenze, Torino e Genova. La finale di ritorno dei play off che ha promosso il Verona, ha anche delineato la nuova serie A per la stagione 2019-2020. Quella del grande ritorno del Brescia sul massimo palcoscenico calcistico italiano. Dopo anni e anni di purgatorio, si torna ad avere un posto in «paradiso».

Le curiosità. Lecce sarà per le rondinelle la trasferta più lunga della stagione. Di poco, di pochissimo rispetto a quella di Calgiari: 866 i chilometri per arrivare in Salento, 863 quelli che separano il Cidneo dal capoluogo della Sardegna. Quindi i 752 di viaggio verso Napoli, per poi risalire lo Stivale di una serie A che guarda poco al Centro, moltissimo al Nord Italia e quasi per nulla al Sud. Niente Calabria, niente Sicilia, molte trasferte che probabilmente potranno essere affrontate pure dai tifosi in giornata.

Delle 20 formazioni che inizieranno ad affrontarsi ad agosto, 14 sono localizzate nell’Italia settentrionale. E sono, oltre al Brescia, Juventus, Torino, Milan, Inter, Atalanta, Sampdoria, Genoa, Sassuolo, Bologna, Spal,Parma, Udinese e Verona. Roma, Lazio, Fiorentina e Cagliari rappresenteranno il Centro, con Napoli e Lecce a difendere i colori del Sud. Regioni. Quelle più rappresentate sono Lombardia ed Emilia Romagna con quattro squadre ciascuna. Brescia, Atalanta, Milan e Inter da una parte; Sassuolo, Bologna, Spal e Parma dall’altra.

Due rappresentanti per Piemonte (Juventus e Torino), Liguria (Sampdoria e Genoa) e Lazio (Roma e Lazio), mentre sarà solo una squadra a tenere alto l’onore di Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana, Sardegna, Campania e Puglia. Restano i derby di Milano, Roma, Torino e Genova, anche se proprio il termine derby può avere un significato ampio, vedi in occasione delle sfide tra Brescia, Atalanta e Verona, che insieme in A non c’erano dal 2002.

Date. Il Consiglio della Lega di serie A le ha prima ipotizzate e poi (quasi) fissate lo scorso aprile. La serie A inizierà nel week end del 24-25 agosto e terminerà il 24 maggio, a tre settimane dal via degli Europei. Una data che potrebbe cambiare su pressione della Nazionale e di Roberto Mancini, che vorrebbe far iniziare la stagione con una settimana di anticipo proprio per avere a disposizione prima i giocatori in vista degli Europei. Si resta anche in attesa delle date di Coppa Italia, col Brescia che entrerà in gioco al terzo turno.

La pausa invernale sarà dal 23 dicembre al 4 gennaio, quindi senza più match nelle feste natalizie: nel campionato finito a maggio, si era scesi in campo il 22, 26 e 29 dicembre, per poi approfittare della sosta invernale (dedicata alla Coppa Italia) con la ripresa del torneo il 20 gennaio. La prossima stagione l’ultimo match del 2019 sarà il 22 dicembre, per poi tornare ad affrontarsi alla Befana, tra il 5 e il 6 gennaio. Tre invece i turni infrasettimanali, previsti il 25 settembre, 30 ottobre e 22 aprile. Quattro le soste per gli impegni della Nazionale guidata da Roberto Mancini: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 29 marzo.

