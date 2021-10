Da sabato a lunedì, quanto sport targato Brescia

Dolcetto o scherzetto? Nel fine settimana di Halloween lo sport bresciano cerca di portare a casa più delizie possibile, a partire da sabato per arrivare a lunedì con il Brescia.

Sabato la scena viene presa da basket e pallanuoto. In campo la serie A2 femminile, con la Rmb Brixia che alle 18 rende visita a Bolzano. Impegni anche per la serie C Gold e la serie C silver maschili.

Per quanto riguarda la pallanuoto di serie A, l’An Brescia dopo il pari interno nella prima gara di Champions League contro il Ferencvaros, torna in campionato a Trieste alle 18.30.

Trieste “campo centrale” anche in una domenica ricca a partire dal calcio, con la FeralpiSalò che in serie C è di scena proprio nella capoluogo del Friuli Venezia Giulia alle 14.30 contro gli alabardati. I Leoni del Garda anche grazie al successo sul Padova di lunedì sono secondi in classifica a un solo punto dal Sudtirol capolista. Cronaca testuale del match su questo sito.

In serie D impegni per Breno, Franciacorta e per il Desenzano Calvina capolista, programma completo (con inizio alle 14.30 visto che nella notte tra sabato e domenica portiamo indietro l’orologio di un’ora) dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Per il basket, la Germani al Palaleonessa (palla a due alle 17.30, radiocronaca su radio Bresciasette e cronaca testuale su questo sito) va a caccia del terzo successo di fila contro la Fortitudo Bologna dopo quelli contro Napoli prima e Sassari domenica scorsa. In campo nella serie A2 anche l’Agribertocchi Orzinuovi con il nuovo coach Bulleri e in serie B la LuxArm Lumezzane.

Nel volley, la Consoli Centrale McDonald’s Brescia sconta il turno di riposo nella serie A2 maschile, mentre in A2 femminile la Banca Valsabbina Millenium Brescia, capolista con 8 punti, ospita alle 16 l’Hermaea Olbia: diretta della partita su Teletutto2 canale 87 del digitale terrestre.

Lunedì chiude il lungo week end il Brescia, che dopo……. Contro il Lecce rende visita alle 12.30 al Benevento, ultima squadra guidata da Pippo Inzaghi prima di approdare in biancazzurro. Emozioni dal Vigorito che si potranno vivere con Tutti in campo su Teletutto, oppure con la radiocronaca della partita sulle frequenze di radio Bresciasette, o seguendo la cronaca testuale su questo sito.

