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U16 Regionale: è Breno-Desenzano la finale del Trofeo Nanni Nember

Alessia Tagliabue
Le due semifinali, intense, sono state decise dai calci di rigore dopo i pareggi dei tempi regolamentari
Il Breno è pronto a giocarsi la finale della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember - © www.giornaledibrescia.it
Il Breno è pronto a giocarsi la finale della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember - © www.giornaledibrescia.it
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Saranno Breno e Desenzano le due squadre che si affronteranno il 3 maggio a Bovezzo per la finale degli Allievi U16 Regionali della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember. Il verdetto è arrivato  al Coltrini di Bovezzo, al termine di due sentitissime semifinali, entrambe decise alla roulette dei rigori: più aspra e macchinosa la gara delle 19 tra Breno e Vighenzi, decisamente più pirotecnica ed intensa quella delle 21 tra Fc Voluntas e Desenzano. Le sfide sono state disputate davanti ad una folta e partecipata cornice di pubblico, incurante dell’insistente pioggerella che ha accompagnato le sfide.

Il primo match

Tocca alla Vighenzi a partire con più convinzione: dopo qualche brivido regalato da Bardhi e Mezoue è Biciego al 9’ a mandare avanti i suoi saltando più in alto di tutti dagli sviluppi di un calcio d’angolo ed infilando la sfera alle spalle di Rosa.

La gara diventa subito macchinosa: è la Vighenzi a reggere le redini del gioco e a collezionare qualche occasione qua e là, ma la palla gira a rilento e la partita si trascina senza scossoni fino all’intervallo.

Rigori fatali anche per la Vighenzi - © www.giornaledibrescia.it
Rigori fatali anche per la Vighenzi - © www.giornaledibrescia.it

Nella ripresa, però, il Breno sembra a poco a poco scuotersi, opponendo fisicità ai velenosi tentativi degli avversari: le due squadre alternano una serie di occasioni ravvicinate, la gara finalmente si accende, ma alla lunga nessuno ha il cinismo di trovare la via del gol. A scuotere l’inerzia è Gheza al 28’: il numero nove dei camuni ci prova qualche minuto prima su assist di Rizzi, sparando la sfera troppo alta, ma è bravo poi a coordinarsi dagli sviluppi di un calcio d’angolo e trova, di testa, il meritato pareggio.

Alla roulette plauso al portiere del Breno Rosa, autore di due parate decisive: l’onore del rigore decisivo spetta a Mondinini, che segna il 4-3 per i suoi e regala la finale ai camuni.

Il secondo match

Il Desenzano è arrivato all'ultimo atto della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember - © www.giornaledibrescia.it
Il Desenzano è arrivato all'ultimo atto della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember - © www.giornaledibrescia.it

Decisamente più spettacolare, invece, la seconda semifinale tra Fc Voluntas e Desenzano: 90’ di altissima intensità, quattro gol e calci di rigore trascinati ad oltranza sotto una costante pioggerella.

È l’Fc Voluntas ad aprire le danze al 5’ con Ferrari, che sul primo vero cross dei suoi è abile ad insaccare la sfera alle spalle di Girardi. Il Desenzano incassa ma prova subito a ribattere e la gara diventa un alternarsi di occasioni: El Hefnavy, autore in serata di una lunga serie di giocate ottime, accarezza il secondo palo all’11’, mentre è solo un miracolo di capitan Marcoli sulla linea a negare la doppietta a Ferrari.

La pioggia si fa insistente, ma così anche il Desenzano, e al 21’ è El Hefnavy a pareggiare con uno splendido gol che mette a sedere la difesa dei ragazzi di Urbani. Martinelli prova a ribattere al 26’ sparando la sfera sul palo, poi le formazioni tornano negli spogliatoi ancora in parità.

Intensità

Per l'Fc Voluntas l'eliminazione è arrivata solo ai rigori - © www.giornaledibrescia.it
Per l'Fc Voluntas l'eliminazione è arrivata solo ai rigori - © www.giornaledibrescia.it

La ripresa si riapre però subito su ritmi altissimi: al 5’ l’arbitro concede un contestatissimo calcio di rigore alla Vighenzi per un tocco di mano in mischia, e dal dischetto Piacentini non sbaglia. Tra le proteste dei gardesani la gara si fa ancora più frizzante: la Voluntas costringe Girardi al tuffo con un bel tiro di Tedioli al 23’, ed è sempre il numero 6 ad accarezzare il tris qualche minuto più tardi a tu per tu con il portiere avversario, ma è il Desenzano a trovare il gol. Al 28’ El Hefnavy si mette, ancora una volta, in proprio: il numero nove cavalca centrale, dribbla la difesa e appoggia la sfera senza patemi alle spalle di Natale, che neanche in tuffo riesce a fermarla.

La gara rimane pirotecnica, ma finisce ai rigori: due parate per Natale e una per Girardi (aiutato poi anche da un palo di Orioli) mandano la sfida ad oltranza, finché Tedioli centra una sfortunata traversa. La partita si chiude 8-7 davanti ad un centinaio di tifosi, rimasti al Coltrini fino quasi alla mezzanotte per godersi lo show.

I tabellini

Vighenzi - Breno 4-5 (d.c.r)

Vighenzi: Fusi, Messina, Gurini, Bollani, Ciarico, Biciego, Wele (15’st Pasinetti), Mezoue, Bardhi (44’st Osei), Cerif, Boutahiri (34’st Bignotti). (Vitale, Turcato, Rassega, Pelizzari, Previtale, Ekome). Allenatore: Sandrini.

Breno: Rosa, Mondinini, Moretti (49’st Pagani), Rizzi, Pellegrinelli, Albini (1’st Moreschi), Ceresetti, Frassi, Gheza, Garatti (24’st Dobrita), Omerovic (18’st Oloton). (Caldinelli). Allenatore: Damioli.

Arbitro: Pasqua di Lovere.

Reti: 9’pt Biciego, 27’st Gheza.
Sequenza rigori: Gurini (V) gol, Frassi (B) gol, Cherif (V) parata, Pellegrinelli (B) parata, Osei (V) parata, Oloton (B) gol, Mezoue (V) gol, Gheza (B) gol, Pasinetti (V) parata, Mondinini (B) gol.

Note: Ammoniti: Boutahiri, Frassi. Recupero: 0’pt, 5’st.

Fc Voluntas - Desenzano 7-8 (d.c.r)

Fc Voluntas: Natale, Zambito, Zini (48’st Orioli), Zani (37’st Cristiano Lavo), Arrigoni, Tedioli, Martinelli, Piacentini, Ferrari, Velardi (41’st Lorenzo Lavo), Sajetti (32’st Malpetti) (Pontil, Gallina, Appiani, Cavotta, Bors). Allenatore: Urbani.

Desenzano: Girardi, Pedercini, Saif Bendhiaoui, Bresciani, Luna Zanovello, Zaid Bendhiaoui (35’st Razza), Perini (8’st Tomasoni), El Hafnavy, Pasini, Gennari (18’pt El Fetaouaki) (Sbaraini, Mongiello, Innocenti, Argiro, Tironi, Caffini). Allenatore: Cariola.

Arbitro: Rohit Mehrra di Lovere.

Reti: pt 5’ Ferrari, 21’ El Hefnavy, st 6’ Piacentini (R), 28’ El Hefnavy.
Sequenza rigori: Bresciani (D) gol, Ferrari (V) gol, Tomasoni (D) parata, Martinelli (V) gol, Pasini (D) gol, Orioli (V) palo, El Hefnavy (D) parata, Piacentini (V) gol, El Fetouaki (D) gol, Zambito (V) parata, Marcoli (D) gol, Lorenzo Lavo (V) gol, Pedercini (D) gol, Arrigoni (V) gol, Saif Bendhiaoui (D) gol, Tedioli (V) traversa.

Note: Ammonito: Zambito, Lorenzo Lavo. Recupero: pt 2’, st 4’.

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