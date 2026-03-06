Trofeo Nanni Nember: Pulcini ed Esordienti verso il secondo turno

È stata una settimana molto intensa, per quanto riguarda il programma della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember. Oltre ad essersi giocati i quarti di finale degli Allievi U16 provinciali, tra mercoledì e giovedì sera, la seconda giornata della fase a gironi dell’attività di base è in pieno svolgimento.

Tra domenica 22 febbraio e oggi si sono disputate 28 partite (26 negli ultimi 7 giorni) sulle 48 in programma, e le gare mancanti verranno recuperate tra questo week end e la prossima settimana.

Pezzo dopo pezzo

Un bel puzzle che va via via costruendosi, in un mix di emozioni, lungo l’intero perimetro della nostra provincia, fino a delineare un quadro che vedremo completo tra circa un mese e mezzo.

Siamo solamente all’inizio di questa seconda fase, ma abbiamo già assistito a risultati sorprendenti, trasferte da raccontare come gite scolastiche, storie di bambini che giocano anche con la febbre pur di non lasciare soli i loro compagni, o tifano calorosamente dagli spalti perché costretti ai box. Come dicevamo, mancano diverse partite all’appello, ma alcune classifiche stanno già lentamente iniziando a prendere forma.

Esordienti e Pulcini

Gli Esordienti hanno giocato finora 19 gare della seconda giornata, 10 per gli Under 12 e 9 per i misti.

Partiamo dagli U12: nel girone A la Giovanile Cmm comanda la classifica a punteggio pieno, seguita dal Darfo Boario a 4 punti. Il girone B è guidato da Academy Montorfano Rovato A e Mario Rigamonti A a 6 punti, con l’Orceana A che domenica avrà la possibilità di unirsi alla coppia di testa.

I ragazzi dell'Academy Montorfano Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

È il Desenzano la capolista del girone C, a 6 punti, seguito da Palazzolo A e Pol. Paratico A a 3 punti. Infine nel girone D spicca la cinquina del Breno ai danni dell’Oratorio San Michele.

Negli Esordienti misti il Palazzolo A è in testa al girone A con 4 punti, Rigamonti e Pavoniana guidano il gruppo B a punteggio pieno, il Castiglione comanda il girone C a 6 punti, mentre il Breno B è in testa al girone D con 6 punti.

Piccoli

Passiamo ai Pulcini misti: nel girone A le tre gare si giocheranno tra stasera e lunedì, e al momento vediamo in testa Accademia Prevalle, Virtus Aurora Travagliato e Mario Rigamonti B a quota 3 punti.

Nel girone B si è giocata solo Fionda Bagnolo-Palazzolo A, vinta 3-2 dai bassaioli. Le altre due gare si recupereranno tra domenica e mercoledì

Anche nel girone C si è giocata una sola gara, quella tra Breno e Orceana B, vinta dai camuni per 7-3. Le altre due si disputeranno tra domenica e martedì prossimo. Il girone D ha visto finora due gare: Vighenzi-Concesio A (3-1) e FC Voluntas A-Sporting Chiari (1-6). Pavonese-Castiglione è in programma domani alle 17.30.

Infine i Pulcini Under 10: nel girone A la Pavonese ha travolto 9-0 il San Bartolomeo ed è in testa al girone, mentre nel girone B spicca il 12-0 dell’Fc Voluntas A sul Mompiano. Il girone C è ancora in attesa di giocare la seconda giornata, mentre nel D risalta il poker della Verolese che ha battuto 4-1 il Torbole Casaglia, riscattandosi dal pesante 11-1 subito alla prima giornata dalla Mario Rigamonti A.