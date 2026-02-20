Giornale di Brescia
Abbonati
Coppa Brescia

Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: subito emozioni per gli Esordienti U12

Alessia Tagliabue
Tanti gol e partite combattute nelle prime sfide della categoria, con il quadro che andrà a completarsi nei prossimi giorni.
I giocatori della Giovanile Cmm
I giocatori della Giovanile Cmm
AA

Perché tutte scendano in campo bisognerà attendere fino a domenica primo marzo, ma intanto la prima giornata dei gironi del secondo turno per la categoria degli Esordienti U12 della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember ha ufficialmente preso il via ad inizio settimana.

A essere disputate per ora solamente sei partite su dodici, ma benché tutti i verdetti siano ancora da scrivere sono già tanti i gol e le emozioni che i giovani atleti hanno saputo regalare.

Girone A

I ragazzi della Pavonese
I ragazzi della Pavonese

Nella girone A i primi a scendere in campo sono stati, domenica i ragazzi del Darfo Boario, che hanno battuto 5-1 la Pavonese mandando a segno Eddini, Codogno, Rinaldi, Staffoni, Osman. Il gol dei padroni di casa porta invece la firma di Zoni.
Quasi contemporanea la vittoria della Giovanile Cmm, che si è imposta in rimonta 5-3 sul campo dell’Accademia Feralpi, al termine di una gara pirotecnica: i locali danno il via alle danze con Canossi, i gialloblù rispondono con Rizzotto e Scelsi, ma i ragazzi di Panteghini non si scompongono e sorpassano ancora con la doppietta di Bettoni. Rizzotto pareggia per gli ospiti, e sul 3-3 la tensione aumenta, ma sono i giocatori di Bianchini ad avere la meglio, mandando a segno Villa per il sorpasso e – ancora – Rizzotto per la vittoria. A chiudere il girone è stato infine lunedì sera il Concesio A: vittoria esterna ai danni dell’Asola con il risultato di 2-1: per i valtrumplini a segno Serina Belleri e Vassalini, mentre per i locali Giudici.

I tabellini

Accademia Feralpi-Giovanile Cmm 3-5

Accademia Feralpi: Filippo Bettoni, Baisotti, Vescovi, Sandrini, Cominassi, Zamboni, Canossi, Andreoli, Nicolò Bettoni, Avanzini, Ercoli, Donati. Allenatore: Panteghini.

Giovanile Cmm: Bossoni, Pini, Perugini, Barbieri, Stagnoli, Rizzotto, Freddi, Durogati, Vila, Usifoh, Zanola, Disha, Scelsi. Allenatore: Bianchini.

Reti: Bettoni (2) e Canossi (AF); Rizzotto (3), Scelsi e Villa (CMM)

La formazione del Darfo Boario
La formazione del Darfo Boario

Pavonese-Darfo Boario 1-5

Pavonese: Ruggeri, Bianchi, Botta. El Almaoui, Frutta, Mariotti, Bisetti, Rissi, Roda, Bardini, Zoni, Treccani, Quinzanini. Allenatore: Felici.

Darfo Boario Andreoli, Benedetti, Codogno, Eddin, Marshall, Osman, Ravazzoli, Rinaldi, Staffoni, Zelaschi, Tano. Allenatore: Magrini.

Reti: Zoni (P); Eddini, Codogno, Rinaldi, Staffoni, Osmani (DB)

Asola-Concesio A 1-2

Asola: Sarzi, Benzi, Gaddi, Giudici, Facchi, D’Ambrosio, Xhaferri, Dolci, Ferrari, Muchetti, Abounaim.

Allenatore: Romagnoli.

Concesio A: Brizzolari, Cancarini, Ceresoli, Feraru, Linetti, Moustaquim, Scaratti, Serina Belleri, Serra, Terminini, Vassalini Yabre, Zanardelli, Zanini. Allenatore: Ungaro.

Reti: Giudici (A); Serina Belleri e Vassalini (C)

Girone B

La squadra dell'Orceana
La squadra dell'Orceana

Nel girone B è stata l’Orceana A ad aprire le danze lunedì sera con un 4-3 inflitto ad un mai domo Castiglione: Zanetti dà il la alla sfida segnando in avvio per i locali, ma i bassaioli calano rapidamente il poker con doppietta di Rubetti e Kellici. Sembrerebbe fatta, ma nella ripresa i mantovani tentano la remuntada: a segno Bortolussi e Zanetti per cercare di riaprire la sfida, ma gli ospiti reggono e conquistano la sfida.

I giovani del Castiglione
I giovani del Castiglione

Il derby tra le due squadre della Mario Rigamonti di mercoledì sera ha visto invece trionfare la formazione A con un secco 3-0 ai danni della Rigamonti B: a segno Zare e Caruso. Domenica toccherà a Paratico B e Academy Montorfano Rovato A chiudere le danze del girone.

I tabellini

Mario Rigamonti B – Mario Rigamonti A 0-3

Mario Rigamonti B: Altavilla, Asavei, Bezzi, Cristiani, Crotti, Falzarano, Franzini, Gorni, Nicolò Mondinelli, Samuele Mondinelli, Selimi. Allenatore: Pezzucchi.

Mario Rigamonti A: Barzotti, Becciev, Beretta, Diego Bono, Luca Bono, Caruso, Certan, Fenocchio, Ignat, Terrazzan, Zare. Allenatore: Lai.

Reti: Zare, Caruso, autogol.

Castiglione-Orceana A 3-4

Castiglione: Vezzu, En Najjari, Mboup, Bertoloni, Orsi, Paglioli, Beschi, Kisra, Zanetti, Botturi, Galleran, Bortolussi, Mor. Allenatore: Piseddu.

Orceana: Giacomassi, Pasini, Fappani, Torrigiani, Spinelli, Biemmi, Apollonio, Rubetti, Kellici, Cacciopoli, Ferrari e Saidi Ayada. Allenatore: Apollonio.

Reti: Zanetti (2), Bortolussi (C); Rubetti (2), Kellici (2) (O).

Girone D

I sorrisi dei giocatori del Ghedi
I sorrisi dei giocatori del Ghedi

Nel girone C tutto tace ancora, e le squadre scenderanno in campo tra questo e il prossimo fine settimana, mentre il girone D ha visto in campo solamente la sfida tra Gussago e Ghedi, vinta senza patemi dai franciacortini con il risultato di 7-0: a decidere la gara la tripletta di Giacomini, la doppietta di Sass, Horodynskyy e Pelati. Tutti in attesa quindi di Sporting Chiari-Breno e Oratorio San Michele – Fc Voluntas A, in programma nei prossimi giorni.

Il tabellino

I ragazzi del Gussago
I ragazzi del Gussago

Gussago – Ghedi 7-0

Gussago: Boniotti, Giacomini, Locati, Horodynskyy, Esmaeil, Medaglia, Pelati, Alice Pianari, Lorenzo Pianari, Selini, Schettino, Sass, Biemmi. Allenatore: D’Angerio.

Allenatore: Felici.

Ghedi: Renica, Beluzzi, Bosco, Treccani, Frigerio, Mirabello, Ducoli, Foresti, Sigala, Narjis, Gjuzi. Allenatore: Piva.

Reti: Giacomini (3), Sass (2), Horodynskyy, Pelati

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Coppa Brescia 2026Esordienti Under 12Calcio
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario