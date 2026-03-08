Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: 4 regine negli Under 16 provinciali

Saranno Gavardo-Academy Montorfano Rovato e Passirano Camignone-Orceana le due semifinali per la categoria Allievi Under 16 provinciali della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember in programma mercoledì 22 aprile a Bovezzo. Sono questi infatti i verdetti emersi al termine dei quarti di finale, giocati tra mercoledì e giovedì nei campi della provincia.

Il dominio

A dare inizio alle danze mercoledì sono stati i franciacortini dell’Academy Montorfano Rovato, tritasassi in quel di Montichiari contro la Fc Voluntas, superata 7-0.

I ragazzi di Lefons imbastiscono una vera e propria prova di forza, iniziata però a diesel: al 30’ è infatti un autogol di Mazza a dare il via alla goleada ospite, e al 43’ è di Bellia il bis.

Succede tutto nella ripresa: al 3’ e al 6’ Friscione trova la doppietta personale, al 18’ e al 37’ è Dridi ad andare a segno contro un ormai incolpevole Sasu, e l’onere del 7-0 tocca a Taqi, che chiude tutto al 43’.

Lotta serrata

I ragazzi del Gavardo prima del match - © www.giornaledibrescia.it

Si sono svolte in contemporanea giovedì sera invece le restanti tre sfide. A raggiungere i rovatesi in semifinale è il Gavardo, autore di un netto 3-0 casalingo ai danni del Roncadelle. Per i valsabbini pochi patemi: Pancrazi mette a segno la doppietta personale, andando a segno al 12’ e al 26’ del primo tempo, mentre il tris al 18’ della ripresa porta la firma di Ghini.

I ragazzi del Roncadelle - © www.giornaledibrescia.it

A Orzinuovi l’Orceana supera invece 3-1 la Bassa Bresciana: Lio porta in vantaggio i locali al 23’, e al 38’ arriva il bis di Ballerini. La Bassa Bresciana accorcia al 40’ con Tosini, ma nella ripresa è ancora Lio, anche lui al 40’, a chiudere definitivamente i giochi con il gol che vale il passaggio del turno.

L'entrata in campo delle squadre - © www.giornaledibrescia.it

Ad attendere i bassaioli a Bovezzo ci sarà il Passirano Camignone, uscito vincitore giovedì dalla sfida in casa contro Capriolo. I locali prevalgono 3-2 in una rimonta di tutto cuore: sotto 2-0 dopo solamente 10’ a causa dei centri di Massenzana e Biella, i ragazzi di Rossi ribaltano tutto a partire dal finale del primo tempo. Al 37’ Del Barba accorcia, e nella ripresa ci pensano al 13’ Bellometti e al 26’ Rossi a firmare la remuntada e staccare il biglietto per la fase successiva.

I tabellini

Fc Voluntas – Academy Montorfano Rovato 0-7

Fc Voluntas: Sasu, Martinelli, Mazza (8’ st Ferrante), Tallarini, Bini, Stagnoli (27’ st Elkamili), Iuppariello, Calvanese, Pau (27’ st Ferrante), Da Cruz, Khalid (39’ pt Leonardo Presti). (Cominetti, Callegaro, Bresciani, Hyseni, Fokoua, Giovanni Presti). All.: Pertica.

Academy Montorfano Rovato: Sajjad (37’ st Bergomi), Stella (27’ st Bersini), Ambrosini (31’ st Barone), Sinka, Bara, Monga, Lancini, Krasniqy (25’ st Jalilaj), Bellia, Elsawaf (8’ st Dridi), Friscione (37’ st Taqi). (La Pasta). All.: Lefons.

Arbitro: Mascietti di Brescia.

Reti: pt 30’ Mazza (autogol), 43’ Bellia; st 3’ e 6’ Friscione, 18’ e 37’ Dridi, 43’ Taqi.

Note: Ammoniti: Khalid, Da Cruz, Elsawaf. Recupero: 1' e 0'.

Gavardo-Roncadelle 3-0

Gavardo: Barone, Florea (10’st Cretu), Karboubi, Balzanelli, Andreassi, Giori (43’st Tavernini), Bara (38’st Folli), Tafa (14’st Pasini), Pancrazi (21’st Sottini), Bianchi (31’st Drovandi), Ghini (27’st Bastianoni). (Podavini) All.: Pontoglio.

Roncadelle: Hayat, Vassallo (27’st Stasyuk), Monaco (26’st Ekojawe), A. Zilioli, C. Vargas, L. Zilioli, Mogliardi (10’st Garatti), Naka (28’st Fridhi), A. Vargas (34’st Sterza), Baroni (1’st Bertelli), Pouye. (Bertoli, Pedersini) All.: Perron.

Arbitro: Negrini di Brescia.

Reti: pt 12’, 26’ Pancrazi, st 18’ Ghini.

Note: Ammoniti: Tafa, Pancrazi, Pasini, Cretu, Sterza. Espulso Karboubi per somma di ammonizioni.

L'esultanza del Gavardo dopo una rete - © www.giornaledibrescia.it

Passirano Camignone-Capriolo 3-2

Passirano Camignone: Mingardi, Delbarba, Pelizzari, M. Oneda (34’st Pelati), Castrezzati, Seye, Bonardi, Rossi (41’st Pinelli), Valzelli (12’st Bellometti), Ferrari, Savelli (9’st Massaro) (L. Oneda, Vadori, La Rocca, Louali, Bouihammarne) All.: Rossi.

Capriolo: Lancini, Belussi, Tengatini (6’st Baglioni), Corsini (26’st Gebril), Ndiaye, Massenzana, Biella, Effah, Rivellini, Volpini (41’st Ferrecchia), Torri (23’st Ferrari)(Formenti, Beffa, Foglia) All.: Lisari.

Arbitro: Boni di Chiari

Reti: pt 6’ Massenzana, 10’ Biella, 37' Del Barba; st 13' Bellometti, 26' Rossi.

Note: Ammoniti: Savelli, Massaro, Pinelli, Rivellini, Ndaye, Massenzana

I giocatori dell'Orceana a fine partita - © www.giornaledibrescia.it

Orceana-Bassa Bresciana 3-1

Orceana: Hojda, Caldara, Schiavone, Pezzoli, Ballerini, Bici, Agnelli, Usai (10’st Plodari), Briolo (10’st Loda, 33’st Nazzari), Bonomelli, Lio (Scarabelli, Garioni, Manenti, Guerrini). Allenatore: Marenghi.

Bassa Bresciana: Poloni, Doninelli, Regonaschi, El Bouch, Gardoni, Lorenzi, Zargoudi (31’st Frizza), Aconad (26’st Lupi), Bouhchich, Tosini, Akari (Ravenoldi, Fassih, Piva, Porrini) Allenatore: Longinotti.

Arbitro: Begni di Chiari

Reti: pt 23’ Lio, 38’ Ballerini, 40’ Tosini, 40’st Lio.

Note Ammoniti: Ballerini e Schiavone.