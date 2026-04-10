Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: quel «dentro-fuori» visto dai tecnici

Una stretta di mano in un incrocio fra colleghi-concittadini: la Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember è anche questo. In un gesto semplice al triplice fischio è condensato il bel fair play fra due antagonisti che, oltre a vantare vari elementi in comune sulla carta d’identità personale e sportiva (entrambi sono giovani, abitano a Ghedi, hanno un passato da difensori e condividono pure il ruolo di allenatore nonché la qualifica di preparatore atletico), sulla falsa riga dei propri ragazzi si sono dati battaglia (a distanza, a colpi di urla dalla panchina) e vivono ora destini all’opposto nel tabellone dei Giovanissimi regionali U15.

Protagonisti

Carlo Bresciani allenatore del Desenzano - Foto Newreporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Da un lato il 24enne Mattia Perez esulta per il successo della sua Fc Voluntas (3-1) nel quarto di finale di categoria, che regala il pass per la semifinale in programma a Sirmione il 28 maggio contro la vincente di Darfo Boario-Orceana (in campo martedì 14 aprile). Dall’altro mastica amaro il 33enne Carlo Bresciani per il ko e l’eliminazione patita dal Desenzano davanti al pubblico amico: inutile la rete di Bellini a 5 minuti dallo scadere, sulla punizione di Guatta.

Mattia Perez allenatore dell'Fc Voluntas - Foto Newreporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Gli ospiti hanno dimostrato una grande verve offensiva nel corso dell’intero match - trascinati da Volpi, autore dell’assist per Grechi al 15’ nonché di una doppietta tra il 31’ del primo tempo e il 14’ della ripresa -, ogni loro azione è stata costantemente accompagnata dalla voce squillante del loro mister che, macinando chilometri su e giù per l’area tecnica, ci teneva parecchio alla sfida in questione, quasi fosse il dodicesimo uomo in campo.

Pensieri

«Siamo consapevoli che non ci sono seconde chance, per gare simili ci sono tante emozioni e tensioni - racconta appunto Perez prima del fischio d’inizio -. Abbiamo l’ambizione di arrivare in fondo, è sempre necessario un approccio propositivo dal pronti-via». Un atteggiamento, questo, poi applicato magistralmente dai rossoblù.

Al contrario i gardesani hanno faticato non poco ad ingranare, nonostante il loro mentore li abbia spronati nello spogliatoio a dare il massimo, senza comunque rievocare i precedenti negativi maturati in campionato nello scontro diretto. «In tal senso, non deve prevalere la voglia di rivalsa - affermava mister Bresciani durante il riscaldamento -. Ho chiesto piuttosto di dare continuità di risultati nella competizione, dopo aver chiuso imbattuti la fase a gironi». Un auspicio, il suo, venuto meno per merito della formazione avversaria.

Gioia finale: per l'Fc Voluntas è realtà la semifinale dei Giovanissimi Regionali U15 - Foto Newreporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Da preservare

Ad ogni modo, il passo falso del team biancazzurro non cancella quanto di buono dimostrato fin qui: «In estate la rosa è stata rivoluzionata e i ragazzi si sono messi da subito pienamente a disposizione - osserva sempre il tecnico -: sebbene in campionato dobbiamo ancora lottare per raggiungere la salvezza tra gli Élite, il gruppo è cresciuto molto e sono davvero felice di ciò».

Un momento del match giocato sul Garda - Foto Newreporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Sulla stessa frequenza l’antagonista: «Sono subentrato a gennaio e da allora ho visto impegno a 360 gradi, tanto che il lavoro profuso ci vede momentaneamente fuori dai play out - dice Perez -. Adesso servono i nervi saldi per un finale di stagione che può darci grandi soddisfazioni, specie in Coppa Brescia: siamo orgogliosamente in lizza per il titolo in un torneo di certo ambito e di prestigio nella nostra provincia».