Giornale di Brescia
Abbonati
Coppa Brescia

Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: Pulcini misti, i risultati

Michele Febbrari
Prosegue la seconda giornata della fase a gironi: ecco il punto della situazione
I Pulcini dello Sporting Chiari
I Pulcini dello Sporting Chiari
AA

La seconda giornata della fase a gironi dei Pulcini misti, valevole per la Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember, è in pieno svolgimento. La prima partita che si è giocata domenica scorsa e l’ultima che si disputerà mercoledì prossimo. Abbiamo visto finora soltanto sei gare su dodici, e dunque ne approfittiamo per riassumere la situazione temporanea di ogni girone.

Per tutti i risultati e le classifiche è possibile consultare il portale, sempre aggiornato, a questo indirizzo.

Girone A

In testa al girone A ci sono l’Accademia Prevalle, che ha travolto la Virtus Aurora Travagliato con un 6-0 firmato dalle doppiette di Bocca, Omodei e Compaore, e la Mario Rigamonti B che ha battuto 2-1 l’Accademia Feralpi con le reti di Viola e Jalyl. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno. La terza gara di giornata, Capriolo-Pol. Paratico A, verrà invece recuperata lunedì 9 marzo alle 18.30.

I tabellini

Accademia Prevalle-Virtus Aurora Travagliato 6-0

Accademia Prevalle Guatta, Spanò, Compaore, Cotrau, Falco, Favalli, Folli, Bevilacqua, Omodei, Perini, Rizza, Bocca, Topo. All.: Chiaruttini.

Virtus Aurora Travagliato Costa, Ferrari, Guarneri, Lancini, Papetti, Quaresmini, Ranzenigo, Zampaglione. All.: Cotali.

Reti Bocca (2), Omodei (2), Compaore (2).

Mario Rigamonti B-Accademia Feralpi 2-1

Mario Rigamonti B Testaverde, Scuotto, Rossini, Spranzi, D’Eramo, Comparoni, Arrighini, Mema, Maio, Viola, Jalyl, Duina, Zioui, Peter. All.: Falzarano.

Accademia Feralpi Fioresi, Bianchini, Villa, Garatti, Penasa, Fenoli, Fiorini, Pellegrinelli, Moraschini, Rossati, Zanardini. All.: Fioresi.

Reti Viola, Jalyl.

Girone B

Nel girone B il Fionda Bagnolo ha battuto 3-2 il Palazzolo A, grazie alla reti di Ciccarone, D’Anna e Djiguene, mentre per i franciacortini sono andati a segno Capitanio e Abrami. Uso Nuvolento-Castrezzato si giocherà domenica 8 marzo alle 11.30, mentre Uso United e Brescia femminile scenderanno in campo mercoledì 11 alle 18.30. Sono tutti a 3 punti, al momento, tranne Uso United e Uso Nuvolento.

Il tabellino

Fionda Bagnolo-Palazzolo A 3-2

Fionda Bagnolo Cavagnini, Ciccarone, D’anna, Djiguene, Garioni, Martinazzi, Mazzoli, Mitev, Schinetti. All.: Baviera.

Palazzolo A Gashi, Abrami, Capitanio, Compagnoni, Cottini, Patrascu, Rubagotti, Volpi, Zucchelli, Sarr. All.: Peli.

Reti Ciccarone, D’anna, Djiguene; Capitanio, Abrami.

Girone C

Si è disputata una sola gara anche nel girone C, quella tra Breno e Orceana B che ha visto i camuni trionfare per 7-3. Il grande protagonista è Ortiz che firma 6 dei 7 gol del Breno, l’altro marcatore è Uzzi. Per l’Orceana B vanno invece a segno Battaglia, Grieco e Migliorati. Unitas Coccaglio-Mario Rigamonti A è in programma domenica 8 marzo alle ore 15, mentre Ciliverghe e Ghedi A si affronteranno martedì 10 alle 19. Il Breno è per ora in testa al girone a punteggio pieno, seguito a tre punti da Mario Rigamonti A, che potrebbe raggiungerlo domenica, e Orceana B.

Il tabellino

Breno-Orceana B 7-3

Breno Baiocchi, Baiguini, Zanni, Allioni, Pianta, Uzzi, Sorteni, Ortiz, Salvetti, Martinelli. All.: Damioli.

Orceana B Bici, Pizzamiglio, Varisco, Frimane, Migliorati, Monaco, Silvestri, Grieco, Battaglia. All.: Monaco.

Reti Ortiz (6), Uzzi; Battaglia, Grieco, Migliorati.

Girone D

Nel girone D manca soltanto Pavonese-Castiglione all’appello (gara in programma questa sera). Nel frattempo lo Sporting Chiari ha vinto 6-1 in casa dell’Fc Voluntas A, con la doppietta di Piovanelli e le reti di Ghiggi, Brodetchi, Bosio e Aceti. Per i locali ha segnato Calveri. La Vighenzi ha invece battuto 3-1 il Concesio A, grazie ai gol di Zanoni, Gonzato e Bodei, mentre è di Trombetta la rete degli ospiti. La classifica vede per ora in testa Sporting Chiari e Vighenzi a quota 4 punti.

I tabellini

Vighenzi-Concesio A 3-1

Vighenzi Raimondi, Faye, Crino, Gonzato, Grasselli, Bonometti, Bodei, Zanoni. All.: Pedroni.

Concesio A Cattalini, Maggiori, Magoni, Mazzilli, Gandellini, Gianoncelli, Solarino, Stallone, Trombetta, Vigani. All.: Ridoli.

Reti Zanoni, Gonzato, Bodei; Trombetta.

Fc Voluntas-Sporting Chiari 1-6

Fc Voluntas Delle Donne, Zambonini, Bicja, Ubiali, Karmi, Babani, Costa, Calveri, Selimi, Metliu, Cappa, Mcgee. All.: Pezzotti.

Sporting Chiari Consoli, Belotti, Napoletano, Piovanelli, Ghiggi, Pensa, Aceti, Brodetchi, Bosio. All.: Cassago.

Reti Calveri; Piovanelli (2), Ghiggi, Brodetchi, Bosio, Aceti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Coppa Brescia 2026Pulcini Mistirisultati
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario