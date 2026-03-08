Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: Pulcini misti, i risultati

La seconda giornata della fase a gironi dei Pulcini misti, valevole per la Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember, è in pieno svolgimento. La prima partita che si è giocata domenica scorsa e l’ultima che si disputerà mercoledì prossimo. Abbiamo visto finora soltanto sei gare su dodici, e dunque ne approfittiamo per riassumere la situazione temporanea di ogni girone.

Per tutti i risultati e le classifiche è possibile consultare il portale, sempre aggiornato, a questo indirizzo.

Girone A

In testa al girone A ci sono l’Accademia Prevalle, che ha travolto la Virtus Aurora Travagliato con un 6-0 firmato dalle doppiette di Bocca, Omodei e Compaore, e la Mario Rigamonti B che ha battuto 2-1 l’Accademia Feralpi con le reti di Viola e Jalyl. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno. La terza gara di giornata, Capriolo-Pol. Paratico A, verrà invece recuperata lunedì 9 marzo alle 18.30.

I tabellini

Accademia Prevalle-Virtus Aurora Travagliato 6-0

Accademia Prevalle Guatta, Spanò, Compaore, Cotrau, Falco, Favalli, Folli, Bevilacqua, Omodei, Perini, Rizza, Bocca, Topo. All.: Chiaruttini.

Virtus Aurora Travagliato Costa, Ferrari, Guarneri, Lancini, Papetti, Quaresmini, Ranzenigo, Zampaglione. All.: Cotali.

Reti Bocca (2), Omodei (2), Compaore (2).

Mario Rigamonti B-Accademia Feralpi 2-1

Mario Rigamonti B Testaverde, Scuotto, Rossini, Spranzi, D’Eramo, Comparoni, Arrighini, Mema, Maio, Viola, Jalyl, Duina, Zioui, Peter. All.: Falzarano.

Accademia Feralpi Fioresi, Bianchini, Villa, Garatti, Penasa, Fenoli, Fiorini, Pellegrinelli, Moraschini, Rossati, Zanardini. All.: Fioresi.

Reti Viola, Jalyl.

Girone B

Nel girone B il Fionda Bagnolo ha battuto 3-2 il Palazzolo A, grazie alla reti di Ciccarone, D’Anna e Djiguene, mentre per i franciacortini sono andati a segno Capitanio e Abrami. Uso Nuvolento-Castrezzato si giocherà domenica 8 marzo alle 11.30, mentre Uso United e Brescia femminile scenderanno in campo mercoledì 11 alle 18.30. Sono tutti a 3 punti, al momento, tranne Uso United e Uso Nuvolento.

Il tabellino

Fionda Bagnolo-Palazzolo A 3-2

Fionda Bagnolo Cavagnini, Ciccarone, D’anna, Djiguene, Garioni, Martinazzi, Mazzoli, Mitev, Schinetti. All.: Baviera.

Palazzolo A Gashi, Abrami, Capitanio, Compagnoni, Cottini, Patrascu, Rubagotti, Volpi, Zucchelli, Sarr. All.: Peli.

Reti Ciccarone, D’anna, Djiguene; Capitanio, Abrami.

Girone C

Si è disputata una sola gara anche nel girone C, quella tra Breno e Orceana B che ha visto i camuni trionfare per 7-3. Il grande protagonista è Ortiz che firma 6 dei 7 gol del Breno, l’altro marcatore è Uzzi. Per l’Orceana B vanno invece a segno Battaglia, Grieco e Migliorati. Unitas Coccaglio-Mario Rigamonti A è in programma domenica 8 marzo alle ore 15, mentre Ciliverghe e Ghedi A si affronteranno martedì 10 alle 19. Il Breno è per ora in testa al girone a punteggio pieno, seguito a tre punti da Mario Rigamonti A, che potrebbe raggiungerlo domenica, e Orceana B.

Il tabellino

Breno-Orceana B 7-3

Breno Baiocchi, Baiguini, Zanni, Allioni, Pianta, Uzzi, Sorteni, Ortiz, Salvetti, Martinelli. All.: Damioli.

Orceana B Bici, Pizzamiglio, Varisco, Frimane, Migliorati, Monaco, Silvestri, Grieco, Battaglia. All.: Monaco.

Reti Ortiz (6), Uzzi; Battaglia, Grieco, Migliorati.

Girone D

Nel girone D manca soltanto Pavonese-Castiglione all’appello (gara in programma questa sera). Nel frattempo lo Sporting Chiari ha vinto 6-1 in casa dell’Fc Voluntas A, con la doppietta di Piovanelli e le reti di Ghiggi, Brodetchi, Bosio e Aceti. Per i locali ha segnato Calveri. La Vighenzi ha invece battuto 3-1 il Concesio A, grazie ai gol di Zanoni, Gonzato e Bodei, mentre è di Trombetta la rete degli ospiti. La classifica vede per ora in testa Sporting Chiari e Vighenzi a quota 4 punti.

I tabellini

Vighenzi-Concesio A 3-1

Vighenzi Raimondi, Faye, Crino, Gonzato, Grasselli, Bonometti, Bodei, Zanoni. All.: Pedroni.

Concesio A Cattalini, Maggiori, Magoni, Mazzilli, Gandellini, Gianoncelli, Solarino, Stallone, Trombetta, Vigani. All.: Ridoli.

Reti Zanoni, Gonzato, Bodei; Trombetta.

Fc Voluntas-Sporting Chiari 1-6

Fc Voluntas Delle Donne, Zambonini, Bicja, Ubiali, Karmi, Babani, Costa, Calveri, Selimi, Metliu, Cappa, Mcgee. All.: Pezzotti.

Sporting Chiari Consoli, Belotti, Napoletano, Piovanelli, Ghiggi, Pensa, Aceti, Brodetchi, Bosio. All.: Cassago.

Reti Calveri; Piovanelli (2), Ghiggi, Brodetchi, Bosio, Aceti.