Giornale di Brescia
Abbonati
Coppa Brescia

Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: la Pavonese batte il Cortefranca

Michele Febbrari
Giovanissimi U14: i bassaioli vanno in semifinale dopo il successo ottenuto ai calci di rigore
I ragazzi della Pavonese - © www.giornaledibrescia.it
I ragazzi della Pavonese - © www.giornaledibrescia.it
AA

Pavonese-Cortefranca 7-6 (3-3 dopo i tempi regolamentari)

Pavonese Mombelli, Cristian Chiari (14’st Marciani), Rizzi, Ghitti, Lahrizi, Brunelli (2’st Bocaneti), Sahel (25’st Matteo Ferrari), Fezzardi (29’st Belussi), Bellomi (2’st Benedetti), Merlo, Persico. All.: Alghisi.

Cortefranca Giorgio Ferrari, Turrisi, Romano, Bonardi, Stefano Pagani, Campana, Gotti, Leonardo Chiari, Artiano (23’st Del Pozzo), Andrea Ferrari, Omodei. (Uberti, Bino, Casu, Franchini, Moskalyuk, Lorenzo Pagani, Siribelli). All.: Viviani.

Arbitro Amato di Brescia.

Reti pt 31’ Artiano; st 10’ Andrea Ferrari, 16’ Bonardi, 25’, 31’ Ghitti, 35’ Belussi.

Proseguono i turni a eliminazione diretta della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember. Mercoledì sera si sono affrontate Pavonese e Cortefranca, nella gara valevole per i quarti di finale della categoria Giovanissimi U14 provinciali. Ha trionfato la Pavonese ai calci di rigore, dopo il 3-3 maturato nei tempi regolamentari, e ora i rossoneri di Alghisi sfideranno il Gavardo nella semifinale in programma il prossimo 20 maggio a Desenzano.

I ragazzi del Cortefranca - © www.giornaledibrescia.it
I ragazzi del Cortefranca - © www.giornaledibrescia.it

Le emozioni

È stata una partita ad altissima intensità. Il Cortefranca chiude il primo tempo in vantaggio, grazie alla rete di Artiano al 31’, per poi dilagare a inizio ripresa con i gol di Andrea Ferrari e Bonardi, entrambi siglati da calcio piazzato. I franciacortini sembrano in pieno controllo del match, ma nell’ultimo quarto d’ora la Pavonese compie un’inaspettata rimonta. Al 25’ segna Ghitti e riaccende le speranze dei rossoneri. Il numero 4 si ripete al 31’ con una botta all’incrocio dei pali che porta il punteggio sul 3-2, e proprio all’ultimo minuto arriva il gol del pareggio: Belussi effettua un cross a rientrare che nessuno riesce a deviare e la palla finisce in rete per il clamoroso 3-3. In pieno recupero il Cortefranca sfiora il gol che gli avrebbe aperto le porte della semifinale, ma la conclusione di Leonardo Chiari si stampa sulla traversa. Si va dunque ai calci di rigore ed è la Pavonese ad avere la meglio, staccando così il pass per la semifinale, ma il Cortefranca esce sicuramente a testa alta.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Coppa Brescia Trofeo Nanni NemberGiovanissimi Under 14PavoneseCortefranca
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario