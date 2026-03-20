Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: la Pavonese batte il Cortefranca

Pavonese-Cortefranca 7-6 (3-3 dopo i tempi regolamentari)

Pavonese Mombelli, Cristian Chiari (14’st Marciani), Rizzi, Ghitti, Lahrizi, Brunelli (2’st Bocaneti), Sahel (25’st Matteo Ferrari), Fezzardi (29’st Belussi), Bellomi (2’st Benedetti), Merlo, Persico. All.: Alghisi.

Cortefranca Giorgio Ferrari, Turrisi, Romano, Bonardi, Stefano Pagani, Campana, Gotti, Leonardo Chiari, Artiano (23’st Del Pozzo), Andrea Ferrari, Omodei. (Uberti, Bino, Casu, Franchini, Moskalyuk, Lorenzo Pagani, Siribelli). All.: Viviani.

Arbitro Amato di Brescia.

Reti pt 31’ Artiano; st 10’ Andrea Ferrari, 16’ Bonardi, 25’, 31’ Ghitti, 35’ Belussi.

Proseguono i turni a eliminazione diretta della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember. Mercoledì sera si sono affrontate Pavonese e Cortefranca, nella gara valevole per i quarti di finale della categoria Giovanissimi U14 provinciali. Ha trionfato la Pavonese ai calci di rigore, dopo il 3-3 maturato nei tempi regolamentari, e ora i rossoneri di Alghisi sfideranno il Gavardo nella semifinale in programma il prossimo 20 maggio a Desenzano.

I ragazzi del Cortefranca - © www.giornaledibrescia.it

Le emozioni

È stata una partita ad altissima intensità. Il Cortefranca chiude il primo tempo in vantaggio, grazie alla rete di Artiano al 31’, per poi dilagare a inizio ripresa con i gol di Andrea Ferrari e Bonardi, entrambi siglati da calcio piazzato. I franciacortini sembrano in pieno controllo del match, ma nell’ultimo quarto d’ora la Pavonese compie un’inaspettata rimonta. Al 25’ segna Ghitti e riaccende le speranze dei rossoneri. Il numero 4 si ripete al 31’ con una botta all’incrocio dei pali che porta il punteggio sul 3-2, e proprio all’ultimo minuto arriva il gol del pareggio: Belussi effettua un cross a rientrare che nessuno riesce a deviare e la palla finisce in rete per il clamoroso 3-3. In pieno recupero il Cortefranca sfiora il gol che gli avrebbe aperto le porte della semifinale, ma la conclusione di Leonardo Chiari si stampa sulla traversa. Si va dunque ai calci di rigore ed è la Pavonese ad avere la meglio, staccando così il pass per la semifinale, ma il Cortefranca esce sicuramente a testa alta.