Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember: la festa del Roncadelle

Il calcio del mercoledì sera è spesso fatto di turni a eliminazione diretta, adrenaliniche sfide da dentro o fuori da affrontare senza fare calcoli, e ciò contribuisce a rendere le partite infrasettimanali ancora più appassionanti. Non è la Champions League, ma c’è di mezzo comunque una coppa dalle grandi orecchie da conquistare, quella Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember che sta ingolosendo l’intera provincia calciofila bresciana. Nello specifico, si sono affrontate mercoledì sera, davanti a una folta cornice di pubblico, Roncadelle e Virtus Aurora Travagliato, per i quarti di finale della competizione, categoria Juniores U19 regionali. Due paesi confinanti, per un vero e proprio derby vinto dal Roncadelle ai calci di rigore, dopo il 2-2 maturato al 90’.

Atmosfera

Se i Pulcini indossano e trasmettono ancora (e giustamente) quella sana dose di ingenuità e delicatezza tipica dei bambini, che traspare nonostante la voglia di competere e di vincere, qui si parla di adolescenti in piena fase di conquista, per i quali anche una partita di calcio vale come una medaglia sul petto. Lo si evince dagli spalti gremiti, nonostante la serata fredda, di compagni di squadra ai box o ragazzi di altre categorie venuti a vedere «i più grandi», oppure compagni di classe in versione supporter (oltre a gente collegata da remoto, grazie a dirette video fatte dagli amici presenti). Per non parlare dei fumogeni accesi dai tifosi del Roncadelle a fine gara per festeggiare il passaggio del turno.

Le emozioni

L’equilibrata sfida ha visto il Roncadelle passare subito in vantaggio con Tartaglia, bravo a fuggire dalla marcatura, entrare in area e trafiggere Raffi dopo pochi secondi. Preso lo schiaffo, la Virtus Aurora Travagliato comincia a macinare gioco, mostrando un buon fraseggio. I biancorossi, costretti subito a rincorrere, alzano i giri, ma al 13’ i locali raddoppiano: Tartaglia, stavolta in versione assist-man, pesca in area Ermici, che manda in rete. Il 2-0 è un macigno per l’Aurora, ma i ragazzi di Bini non smettono di spingere a testa bassa.

Stesso copione nella ripresa. Gli ospiti sono a trazione offensiva e il Roncadelle che si chiude. Al 19’ il Travagliato accorcia le distanze: Soncini, servito in area da Gatta, calcia a botta sicura e batte Assettini. Dieci minuti dopo arriva il pari, grazie al colpo di testa di Monaco. I biancorossi provano a vincerla e alzano il pressing, ma il Roncadelle è pericoloso in contropiede. Nel finale si va da una parte all’altra, ma il triplice fischio decreta i rigori. Al termine di una lunga sequenza (8-7), è il Roncadelle a trionfare, grazie al rigore decisivo segnato dal suo portiere, Assettini. I ragazzi di Bettegazzi sfideranno in semifinale la vincente tra Rovato Vertovese e Gussago, gara in programma il prossimo 25 marzo. Le semifinali saranno invece il 6 maggio a Castelcovati.