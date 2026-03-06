Coppa Brescia, il settebello del Montorfano nella serataccia della Voluntas

Può capitare d’incappare in una serataccia e trovarsi di fronte una squadra decisamente più in palla. È quanto capitato all’Fc Voluntas nell’impegno di mercoledì al Montchiarello, valido per i quarti di finale degli Allievi Under 16 provinciali della Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember, contro i pari età dell’Academy Montorfano Rovato.

Analizzando nel complesso la sfida, sul 7-0 per i franciacortini c’è poco da dire. La qualificazione alla semifinale, che verrà disputata il 22 aprile alle 19 sul neutro di Bovezzo, è oggettivamente meritata.

Il break decisivo nel primo tempo

A tal proposito, ad eccezione del colpo di testa di Pau neutralizzato all’incrocio dai pali con un guizzo da Sajjad in apertura di partita (9’), per i padroni di casa non si annottano ulteriori grandi occasioni nel prosieguo del match, anche grazie alla notevole abnegazione nelle chiusure di Monga (tra i migliori in azione sul rettangolo verde).

D’altro canto, provando ad approfittare della linea altissima della retroguardia avversaria e litigando spesso con il fuorigioco, i ragazzi di Lafons impiegano un po’ a carburare. Nelle prime battute rimangono per lo più ingolfati nel traffico caotico di centrocampo, limitandosi a testare gli ottimi riflessi di Sasu al 17’. Poi, però, rotti gli indugi con l’autorete di Mazza su una sfortunata carambola propiziata, al 30’, da un’iniziativa di Bellia (1-0), mollano il freno a mano e tessono interessanti trame a briglie sciolte, da destra a sinistra.

Una volta sbloccato l'incontro i franciacortini prendono il largo con un gran secondo tempo

Insistendo nelle verticalizzazioni, L’Academy Montorfano Rovato trova ampi spazi in cui imbucarsi, e gli sforzi vengono ripagati. Sempre con lo zampino del capitano, utile a fissare con un bel colpo d’esterno il raddoppio al 43’.

Ripresa senza storia e «settebello» finale

Negli spogliatoi gli umori sono pertanto all’opposto: Pertica chiede una reazione ai suoi, il collega sulla panchina rivale invita invece i propri ragazzi a premere ancora sull’acceleratore anche dopo l’intervallo. E viene immediatamente accontentato. In un amen – ossia, tre giri di lancetta – i giovani rovatesi applicano alla lettera i dettami del proprio tecnico, con l’uno-due di Friscione, che al 6’ porta la contesa sul 4-0. Una doccia ghiacciata, questa, per Stagnoli e compagni, che non riescono minimamente ad alzare il baricentro né il ritmo.

Senza troppo mordente, nemmeno gli innesti dalla panchina danno la scossa auspicata per tentare di riaprire le ostilità. Al contrario, l’inserimento a partita in corso di Dridi (a segno al 24’ su lancio parabolico di Ambrosini e al 37’, al termine di un assolo) nonché di Taqi (che manda in fondo al sacco al 43’) regala ulteriori gioie ai blues: nello specifico, le loro firme sanciscono il «settebello» senza appello al triplice fischio.