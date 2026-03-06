Giornale di Brescia
Abbonati
Coppa Brescia

Coppa Brescia, il settebello del Montorfano nella serataccia della Voluntas

Marco Zanetti
Netto 7-0 dell’Academy Montorfano Rovato sull’Fc Voluntas nei quarti degli Allievi Under 16 provinciali. I franciacortini conquistano la semifinale del 22 aprile a Bovezzo
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
  • Coppa Brescia, finale Under 16 Provinciali: Fc Voluntas - Academy Rovato
    Coppa Brescia, finale under 16 provinciali: Fc Voluntas-Academy Rovato - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
AA

Può capitare d’incappare in una serataccia e trovarsi di fronte una squadra decisamente più in palla. È quanto capitato all’Fc Voluntas nell’impegno di mercoledì al Montchiarello, valido per i quarti di finale degli Allievi Under 16 provinciali della Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember, contro i pari età dell’Academy Montorfano Rovato.

Analizzando nel complesso la sfida, sul 7-0 per i franciacortini c’è poco da dire. La qualificazione alla semifinale, che verrà disputata il 22 aprile alle 19 sul neutro di Bovezzo, è oggettivamente meritata.

Il break decisivo nel primo tempo

A tal proposito, ad eccezione del colpo di testa di Pau neutralizzato all’incrocio dai pali con un guizzo da Sajjad in apertura di partita (9’), per i padroni di casa non si annottano ulteriori grandi occasioni nel prosieguo del match, anche grazie alla notevole abnegazione nelle chiusure di Monga (tra i migliori in azione sul rettangolo verde).

D’altro canto, provando ad approfittare della linea altissima della retroguardia avversaria e litigando spesso con il fuorigioco, i ragazzi di Lafons impiegano un po’ a carburare. Nelle prime battute rimangono per lo più ingolfati nel traffico caotico di centrocampo, limitandosi a testare gli ottimi riflessi di Sasu al 17’. Poi, però, rotti gli indugi con l’autorete di Mazza su una sfortunata carambola propiziata, al 30’, da un’iniziativa di Bellia (1-0), mollano il freno a mano e tessono interessanti trame a briglie sciolte, da destra a sinistra.

Una volta sbloccato l'incontro i franciacortini prendono il largo con un gran secondo tempo - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it
Una volta sbloccato l'incontro i franciacortini prendono il largo con un gran secondo tempo - Foto New Reporter Perteghella © www.giornaledibrescia.it

Insistendo nelle verticalizzazioni, L’Academy Montorfano Rovato trova ampi spazi in cui imbucarsi, e gli sforzi vengono ripagati. Sempre con lo zampino del capitano, utile a fissare con un bel colpo d’esterno il raddoppio al 43’.

Ripresa senza storia e «settebello» finale

Negli spogliatoi gli umori sono pertanto all’opposto: Pertica chiede una reazione ai suoi, il collega sulla panchina rivale invita invece i propri ragazzi a premere ancora sull’acceleratore anche dopo l’intervallo. E viene immediatamente accontentato. In un amen – ossia, tre giri di lancetta – i giovani rovatesi applicano alla lettera i dettami del proprio tecnico, con l’uno-due di Friscione, che al 6’ porta la contesa sul 4-0. Una doccia ghiacciata, questa, per Stagnoli e compagni, che non riescono minimamente ad alzare il baricentro né il ritmo.

Senza troppo mordente, nemmeno gli innesti dalla panchina danno la scossa auspicata per tentare di riaprire le ostilità. Al contrario, l’inserimento a partita in corso di Dridi (a segno al 24’ su lancio parabolico di Ambrosini e al 37’, al termine di un assolo) nonché di Taqi (che manda in fondo al sacco al 43’) regala ulteriori gioie ai blues: nello specifico, le loro firme sanciscono il «settebello» senza appello al triplice fischio.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Coppa Brescia 2026
Icona Newsletter

@Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Sport

Calcio, basket, pallavolo, rugby, pallanuoto e tanto altro... Storie di sport, di sfide, di tifo. Biancoblù e non solo.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario