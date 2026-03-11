Giornale di Brescia
Coppa Brescia Pulcini Under 10: seconda giornata a suon di goleade

Marco Zanetti
Nello stesso girone l’Fc Voluntas vince segnando 12 reti, Palazzolo e Giovanile Cmm si «fermano» invece a 7
La formazione dei Pulcini Under 10 della Verolese - © www.giornaledibrescia.it
Come passa il tempo. Quasi senza accorgersene, anche la seconda giornata dedicata alla seconda fase della categoria Pulcini Under 10 della Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember è andata in archivio. Tra trionfi eclatanti, sfide in bilico fino all’ultimo istante e sconfitte da cui rialzarsi, le 12 gare in programma sono state tutte affrontate con il giusto spirito agonistico e l’intenzione di divertirsi, provando - naturalmente - a tener vive le speranze di qualificarsi per la final eight in programma il prossimo 10 maggio a Rudiano.

Girone A

Nel girone A sia la Pavonese sia la Vighenzi non falliscono i propri impegni e rimangono appaiati in vetta a punteggio pieno dopo due turni. Per i rossoneri di Pavone Mella parla da sè il 9-0 inflitto al San Bartolomeo. Allo stesso modo, i giovani gardesani regolano l’Unitas Coccaglio con un secco 5-0. Nel mentre, gioisce pure il Breno in virtù dell’expolit in trasferta sull’Uso Gambara (6-1).

I tabellini

Pavonese-San Bartolomeo 9-0
Pavonese: Ferrari, Settoni, Manenti, Savaresi, Gervasio, Pilenghi, Falappi, Procuranti. All.: Esti.
San Bartolomeo: Ajdezi, Bulmaga, Dodica, Omri, Livia, Tcaci, Sgarzi, Rahiouy, Zongo. All.: Sgarzi.

Uso Gambara-Breno 1-6
Uso Gambara A: Caligiuri, Bulgari, Mor, Lazzaroni, Mazzotti, Bassan, Lainnusa, Conzadori, Fata. All.: Bettegazzi.
Breno: Bouraya, Garattini, Lanfranchi, Recaldini, Speziari, Tottoli, Vezzoli, Zenoni, Biganini, Mazzola, Montani, Saviori, Abouaziz. All.: Zenoni-Xibra.


Unitas Coccaglio-Vighenzi 0-5
Unitas Coccaglio: Resmini, Balic, Terzi, Archetti, Adam, Valagussa, Minelli, Hane. All.: Bosetti.
Vighenzi: Fumagalli, Tamiozzo, Cavazza, Elia Ronchi, Palombo, Padova, Sebastian Ronchi, Scalvini, Alikaj. All.: Scalvini.

Girone B

Nel girone fa rumore la goleada con cui l’Fc Voluntas rifila all’Uso Mompiano (12-0). Certo non sono da meno la Palazzolo - che cala il settebello (7-0) ai danni del Valtrompia e colleziona il secondo hurrà consecutivo - né la Giovanile Cmm, la quale ha ampiamente ragione sul Villa Carcina (7-1).

I tabellini


Villa Carcina-Giovanile Cmm 1-7
Villa Carcina: Minelli, Romelli, Chiriac, Granetti, D’Angelo, Guene, Giacomelli, Mio, Ramondo, Hoxha, Zeriat. All.: Usai.
Giovanile Cmm: Bertelli, Yusif, Syed, Samuele Pinelli, Bossoni, Beretti, Savarese, Tinini, Mandreca, Jacopo Pinelli. All.: Bianchini.

Pro Palazzolo-Valtrompia 7-0
Pro Palazzolo: Moreni, Buci, Curnis, Kessab, El Kaouak, Bravanti, Sakkak, Kaziu, Torre, Xhafa. All.: Locatelli.
Valtrompia: Caname, Cameletti, Masi, Ghirardi, Denardo, Ilies, Bregoli, Bara. All.: Denardo.


Uso Mompiano-Fc Voluntas A 0-12
Uso Mompiano: Levi, Brisotto, Brondi, Calvetti, Carlomagno, Ghidoni, Giuntoli, Grassi, Losio, Sangalli, Marinelli. All.: Brondi.
Fc Voluntas A: Bombana, Boselli, Cominelli, Fracasso, Gottani, Hoxha, Margonari, Moli, Rhatoussi, Torli, Treccani, Turrini, Veneri. All.: Venturelli.

Girone C

Nel girone C, dopo gli esaltanti esordi, il Desenzano e il Castrezzato tentano di prendere il largo e ipotecare la qualificazione tra le «magnifiche otto» grazie ai successi conseguiti con Castiglione (3-1) e FC Voluntas (C). Dietro è lotta aperta con la Pavoniana che sale a quota 3 punti in seguito alla vittoria all’inglese (2-0) sul Nuvolento.

I tabellini


Castrezzato-Castiglione 3-1
Castrezzato: Loda, Pajolli, Casaletti, Melnic, Fattore, Dobruna, Rossini, Turla, Zani. All.: Mossini-D’Avino.
Castiglione: El Hajouji, Albieri, Goffi, Paganella, Bertoloni, Treccani, Pintilie, Bonelli, Hammouda. All.: Minini.

Desenzano-FC Voluntas C 5-2
Nuvolento-Pavoniana 0-2
Nuvolento: Rubietti, Manstretta, Massardi, Comelli, Perugini, Zamboni, Caruso, Bodei. All.: Bresciani.
Pavoniana: Abdalla, Caria, Cibaldi, Cortese, Damianmi, Ferretti, Gaburri, Maruelli, Mollaj, Vokshi. All.: Abeni.

Girone D

Nel girone D viaggiano appaiate in testa (con due trionfi in altrettanti match) lo Sporting Chiari e la Mario Rigamonti A. Da un lato il team franciacortino ha la meglio per 5-1 nel derby con il Cellatica, ancora incapace di ottenere un epilogo positivo. La formazione cittadina, invece, piega con una analoga manita (5-0) l’Uso United. Il tutto mentre la Verolese s’impone a domicilio per 4-1 nella sfida bassaiola con il Torbole Casaglia.

I tabellini

Cellatica-Sporting Chiari 1-5
Cellatica: Bregoli, Ponselvini, Perico, Bianchetti, Cremona, Fornari, Cela, Cornali. All.: Pasotti.
Sporting Chiari: Riccardo Bertoli, Chiesa, Beschi, Atzehi, Guarneri, Zante, Magno, Francesco Bertoli, Fornoni.

Verolese-Torbole Casaglia 4-1
Verolese: Martani, Venturini, Mazzolari, Chakhsi, Zampedri, Marco Penocchio, Cumia, Gabriele Penocchio, Decave. All.: Sabaini.
Torbole Casaglia: Tommaso Magri, Nicolò Magri, Mondini, Benjamin Gandolfini, Sebastian Gandolfini, Dedej, Bertelli, Salvi, Ricupero. All.: Magnani.

Uso United-Rigamonti A 0-5
Uso United: Piccinno, Korkuti, Lombardi, Prandini, Rossi, Zubbiani, Mammone, Umbrinozzi, Zanotti. All.: Odorici.
Rigamonti A: Enrico Salemi, Abeni, Cadeo, Voltolini, Falzarano, Colosio, Rotari, Gabriele Salemi, Giammarco, Trapanese, Alessandro, Margoni, Sina. All.: Maninetti.

Aggiornate in tempo reale, tutte le classifiche sono disponibili sul portale della Coppa Brescia.

 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Coppa Brescia 2026Pulcini Under 10Brescia
