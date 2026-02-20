Giornale di Brescia
Abbonati
Coppa Brescia

Coppa Brescia, Pulcini U10: rotta verso Rudiano

Marco Zanetti
Superata la prima fase, nei giorni scorsi ha preso corpo la seconda fase che, composta da 24 squadre
Valtrompia, Pulcini Under 10
Valtrompia, Pulcini Under 10
AA

Anche per i Pulcini Under 10 è giunto il momento di tornare in campo per la Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember. Superata la prima fase, nei giorni scorsi ha preso corpo la seconda fase che, composta da 24 squadre, dà accesso alle prime due classificate di ciascun girone di accedere alla Final Eight in programma il prossimo 10 maggio al centro sportivo di Rudiano. Scopriamo allora insieme come sono andati i match.

Girone A

San Bartolomeo, Pulcini Under 10
San Bartolomeo, Pulcini Under 10

Nel girone A si è disputato un unico match, lasciando gli altri due tra domenica e lunedì. Intanto il San Bartolomeo e l’Unitas Coccaglio approcciano la seconda fase con un pareggio (2-2).

San Bartolomeo-Unitas Coccaglio 2-2

San Bartolomeo: Caridi, Dodica, Storer, Livia, Omri, Sgarzi, Saleri, Tcaci, Ajdezi. All.: Sgarzi.

Unitas Coccaglio: Puglisi, Balic, Terzi, Archetti, Adam, Lorini, Valagussa, Minelli, Hane. All.: Bosetti.

Coccaglio, Pulcini Under 10
Coccaglio, Pulcini Under 10

Vighenzi-Gambara A (23/2)

Breno-Pavonese (22/2)

Girone B

Nel girone B la Giovanile Cmm parte con il piede giusto, con una vittoria all’inglese (2-0) sull’Uso Mompiano. Lo stesso si può dire per la Pro Palazzolo che, in trasferta, s’impone di misura sull’FC Voluntas A (1-0). Il discorso non vale invece per Valtrompia e Villa Carcina, le quali si annullano a vicenda (2-2).
Giovanile Cmm-Mompiano 2-0

Giovanile Cmm: Bara, Beretti, Bertelli, Bossoni, Cerlini, Jacopo Pinelli, Samuele Pinelli, Savarese, Syed, Tinini, Yusif. All.: Bianchini.

Mompiano: Amolini, Brisotto, Brondi, Calvetti, Carlomagno, Ghidoni, Giuntoli, Grassi, Sangalli, Sulemana.

Valtrompia, Pulcini Under 10
Valtrompia, Pulcini Under 10

Valtrompia-Villa Carcina 2-2

Valtrompia: Ganame, Isufi, Diabo, Masi, Ilies, Cameletti, Denardo, Koci, Bregoli, Bara, Contessa. All.: Denardo.

Villa Carcina: Chiriac, D’Angelo, Giacomelli, Granetti, Minelli, Guene, Romelli, Sula, Hoxha, Mio, Zeriat, Younes. All.: Usai.

Fc Voluntas A-Palazzolo 0-1

Fc Voluntas A: Bombana, Boselli, Cominelli, Fracasso, Gottani, Hoxha, Margonari, Moli, Rhatoussi, Torli, Treccani, Turrini, Veneri. All.: Venturelli.

Palazzolo: Moreni, Buci, Curnis, Kessab, El Kaouak, Sakkak, Kaziu, Torre, Xhafa. All.: Locatelli.

Girone C

Nel girone C è senza storia il successo del Castrezzato ai danni della Fc Voluntas C: il 7-1 a referto dei franciacortini parla da sé. Meno perentorio poi il successo del Castiglione, che regola per 2-1 il Nuvolento.

Fc Voluntas C-Castrezzato 1-7

Fc Voluntas C: Bardhi, Cherubini, Crescenti, De Masi, Di Gregorio, El Rahz, Guarda, Iordachianu, Maiorano, Ouertani, Raileanu, Sales. All.: Beschi.
Castrezzato: Zani, Casaletti, Melnic, Fattore, Dobruna, Rossini, Turla, Loda. All.: Mossini.

Pavoniana A-Desenzano (23/2)

Castiglione, Pulcini Under 10
Castiglione, Pulcini Under 10

Castiglione-Nuvolento 2-1

Castiglione: Goffi, Treccani, El Hajouji, Albieri, Hammouda, Paganella, Bertoloni, Bonelli, Pintilie. All.: Minini.

Nuvolento: Rubietti, Manstretta, Massardi, Comelli, Perugini, Zamboni, Caruso, Metlekaj. All.: Bresciani.

Girone D

Nel girone D per quanto riguarda la prima giornata detta legge la Rigamonti A, che ottiene un netto trionfo sulla Verolese (11-1). Certo non vuol essere da meno il Cellatica che, all’esordio, raccoglie un poker (4-0) ai danni del Torbole Casaglia.

Verolese, Pulcini Under 10
Verolese, Pulcini Under 10

Mario Rigamonti A-Verolese 11-1

Rigamonti A: Salemi, Abeni, Cadeo, Voltolini, Falzarano, Colosio, Rotari, Ganbeiele Salemi, Giammarco, Trapanese, Alessandro, Margoni, Sina. All.: Maninetti.

Verolese: Marco Penocchio, Mazzolari, Zampedri, Venturini, Chashku, Decave, Cumia, Zani, Regorelli, Gabriele Penocchio. All.: Sabaini.

Torbole Casaglia-Cellatica 0-4

Torbole Casaglia: Tommaso Magri, Tommaso Nicolò, Mondini, Jacob Gandolfini, Sebastian Gandolfini, Dedej, Bertelli, Salvi, Ricupero. All.: Magnani.

Cellatica: Bergoli, Inselvini, Perico, Zianchetti, Fornari, Pinelli, Cela, Corninali, Croti. All.: Pasetti.

Rigamonti, Pulcini Under 10
Rigamonti, Pulcini Under 10

Sporting Chiari-Uso United (24/2)

Tutti i risultati e le classifiche aggiornate in tempo reale sono disponibili sul portale dedicato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
Coppa Brescia 2026Pulcini Under 10risultatitabellini

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario