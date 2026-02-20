Coppa Brescia, Pulcini U10: rotta verso Rudiano

Anche per i Pulcini Under 10 è giunto il momento di tornare in campo per la Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember. Superata la prima fase, nei giorni scorsi ha preso corpo la seconda fase che, composta da 24 squadre, dà accesso alle prime due classificate di ciascun girone di accedere alla Final Eight in programma il prossimo 10 maggio al centro sportivo di Rudiano. Scopriamo allora insieme come sono andati i match.

Girone A

San Bartolomeo, Pulcini Under 10

Nel girone A si è disputato un unico match, lasciando gli altri due tra domenica e lunedì. Intanto il San Bartolomeo e l’Unitas Coccaglio approcciano la seconda fase con un pareggio (2-2).

San Bartolomeo-Unitas Coccaglio 2-2

San Bartolomeo: Caridi, Dodica, Storer, Livia, Omri, Sgarzi, Saleri, Tcaci, Ajdezi. All.: Sgarzi.

Unitas Coccaglio: Puglisi, Balic, Terzi, Archetti, Adam, Lorini, Valagussa, Minelli, Hane. All.: Bosetti.

Coccaglio, Pulcini Under 10

Vighenzi-Gambara A (23/2)

Breno-Pavonese (22/2)

Girone B

Nel girone B la Giovanile Cmm parte con il piede giusto, con una vittoria all’inglese (2-0) sull’Uso Mompiano. Lo stesso si può dire per la Pro Palazzolo che, in trasferta, s’impone di misura sull’FC Voluntas A (1-0). Il discorso non vale invece per Valtrompia e Villa Carcina, le quali si annullano a vicenda (2-2).

Giovanile Cmm-Mompiano 2-0

Giovanile Cmm: Bara, Beretti, Bertelli, Bossoni, Cerlini, Jacopo Pinelli, Samuele Pinelli, Savarese, Syed, Tinini, Yusif. All.: Bianchini.

Mompiano: Amolini, Brisotto, Brondi, Calvetti, Carlomagno, Ghidoni, Giuntoli, Grassi, Sangalli, Sulemana.

Valtrompia, Pulcini Under 10

Valtrompia-Villa Carcina 2-2

Valtrompia: Ganame, Isufi, Diabo, Masi, Ilies, Cameletti, Denardo, Koci, Bregoli, Bara, Contessa. All.: Denardo.

Villa Carcina: Chiriac, D’Angelo, Giacomelli, Granetti, Minelli, Guene, Romelli, Sula, Hoxha, Mio, Zeriat, Younes. All.: Usai.

Fc Voluntas A-Palazzolo 0-1

Fc Voluntas A: Bombana, Boselli, Cominelli, Fracasso, Gottani, Hoxha, Margonari, Moli, Rhatoussi, Torli, Treccani, Turrini, Veneri. All.: Venturelli.

Palazzolo: Moreni, Buci, Curnis, Kessab, El Kaouak, Sakkak, Kaziu, Torre, Xhafa. All.: Locatelli.

Girone C

Nel girone C è senza storia il successo del Castrezzato ai danni della Fc Voluntas C: il 7-1 a referto dei franciacortini parla da sé. Meno perentorio poi il successo del Castiglione, che regola per 2-1 il Nuvolento.

Fc Voluntas C-Castrezzato 1-7

Fc Voluntas C: Bardhi, Cherubini, Crescenti, De Masi, Di Gregorio, El Rahz, Guarda, Iordachianu, Maiorano, Ouertani, Raileanu, Sales. All.: Beschi.

Castrezzato: Zani, Casaletti, Melnic, Fattore, Dobruna, Rossini, Turla, Loda. All.: Mossini.

Pavoniana A-Desenzano (23/2)

Castiglione, Pulcini Under 10

Castiglione-Nuvolento 2-1

Castiglione: Goffi, Treccani, El Hajouji, Albieri, Hammouda, Paganella, Bertoloni, Bonelli, Pintilie. All.: Minini.

Nuvolento: Rubietti, Manstretta, Massardi, Comelli, Perugini, Zamboni, Caruso, Metlekaj. All.: Bresciani.

Girone D

Nel girone D per quanto riguarda la prima giornata detta legge la Rigamonti A, che ottiene un netto trionfo sulla Verolese (11-1). Certo non vuol essere da meno il Cellatica che, all’esordio, raccoglie un poker (4-0) ai danni del Torbole Casaglia.

Verolese, Pulcini Under 10

Mario Rigamonti A-Verolese 11-1

Rigamonti A: Salemi, Abeni, Cadeo, Voltolini, Falzarano, Colosio, Rotari, Ganbeiele Salemi, Giammarco, Trapanese, Alessandro, Margoni, Sina. All.: Maninetti.

Verolese: Marco Penocchio, Mazzolari, Zampedri, Venturini, Chashku, Decave, Cumia, Zani, Regorelli, Gabriele Penocchio. All.: Sabaini.

Torbole Casaglia-Cellatica 0-4

Torbole Casaglia: Tommaso Magri, Tommaso Nicolò, Mondini, Jacob Gandolfini, Sebastian Gandolfini, Dedej, Bertelli, Salvi, Ricupero. All.: Magnani.

Cellatica: Bergoli, Inselvini, Perico, Zianchetti, Fornari, Pinelli, Cela, Corninali, Croti. All.: Pasetti.

Rigamonti, Pulcini Under 10

Sporting Chiari-Uso United (24/2)

Tutti i risultati e le classifiche aggiornate in tempo reale sono disponibili sul portale dedicato.