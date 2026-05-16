Coppa Brescia, la Voluntas A trionfa negli Esordienti U13

Premiati dal vicecaporedattore del Giornale di Brescia Andrea Cittadini davanti ad una cornice di pubblico caldissima e che non si è fatta scoraggiare neanche da pioggia e vento i ragazzi di Luca Buzzoni primeggiano al termine di 28 gare nella loro categoria tra mille emozioni. «È stata una giornata bellissima – ha commentato al termine un emozionato mister Buzzoni –, il coronamento di un sogno per questi ragazzi , che sono un gruppo da tre anni: è tutto meritato. Sono arrivati carichi: per loro non è semplice gestire tutte queste emozioni e tutte queste partite, sono stati bravi, educati, ed è stato bellissimo per me condividere con loro questa emozione».

I suoi hanno inseguito sulla breve distanza per tutta la giornata la Pro Palazzolo, campioni uscenti: giunti all’ultima delle sette gare però sono stati i neroazzurri ad essere più cinici. La Pro non è andata oltre lo 0-0 con la Vighenzi, mentre la Voluntas si è imposta con energia 3-1 sull’Alto Garda fanalino di coda.

Le finali non hanno tradito le aspettative - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it

La festa

Al triplice fischio, ecco un’esplosione di emozioni: maglie infilate al contrario, fumogeni neroazzurri ed una corsa perdifiato fino agli spalti da genitori, nonni, fratellini e sorelline e i tanti spettatori, accompagnati per tutta la giornata dalla musica e dall’energia di Radio Bresciasette, con Giorgio Zanetti ed Alessandro Cerqui. Secondo gradino del podio dunque per la Pro (14 punti, due dietro i campioni), seguiti da Breno B e Vighenzi (10), Mario Rigamonti (9), Pavoniana Gymnasium (8), Sported Maris (4) e Alto Garda (2).

Orgoglio anche nelle parole degli organizzatori, come ha sottolineato il presidente della Lnd Brescia Alfredo Zanetti. «Tante squadre, genitori ed atleti: che bella giornata. Grazie ai miei collaboratori e al loro impegno per la miglior riuscita di una giornata splendida come quella di oggi». Un’emozione ancora maggiore visto che i protagonisti sono stati i piccoli, all’ultimo anno di attività di base, un aspetto sottolineato sia da Ennio Barbieri, responsabile marketing di Nanni Nember, che ha sottolineato l’importanza dei valori messi in campo, e dal presidente ospitante dell’Asd Concesio, Simone Terminini. «Per noi l’attività di base è un tassello fondamentale della nostra società, il fondamento di tutto il sistema – ha commentato Terminini –. Siamo felici di questa giornata, un evento riuscito sia dal punto di vista del torneo che di quello dei volontari, circa un centinaio e a completa disposizione».