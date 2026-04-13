Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember Esordienti misti: la quarta giornata

Non chiamatelo solo torneo. La quarta giornata della Coppa Brescia – Trofeo Nanni Nember ha confermato, se ancora ce ne fosse bisogno, il cuore pulsante della categoria Esordienti misti. L’ultimo è stato un turno sicuramente più lungo del previsto, vista anche la breve sosta pasquale, ma che ha trasformato ogni campo in un palcoscenico di emozioni con, soprattutto, tantissimi gol. Ma in mezzo a tanta sportività, giocate d’autore e prime reti sono arrivati anche i primi verdetti della seconda fase, regalando già alcuni pass per le fasi finali di Concesio in programma per il prossimo 16 maggio.

E per non perdere nemmeno un risultato e consultare le classifiche aggiornate di tutte le categorie della Coppa Brescia è possibile visitare il portale dedicato del Giornale di Brescia.

Girone A

Nel girone A colpaccio del Palazzolo A che, grazie al pirotecnico 3-2 con il Desenzano consolida sempre più la vetta, assicurandosi il primo pass del gruppo per le fasi finali. Ancora da assegnare invece il secondo posto, con Vighenzi (vittoriosa per 5-1 con il Castrezzato e seconda a quota 7), proprio Desenzano e Valtenesi (a valanga 8-1 sul Valtrompia), racchiuse in appena una lunghezza di distanza.

I tabellini

Vighenzi-Castrezzato 5-1

Vighenzi: Soncina, Franceschi, De Vigili, Tosi, Tonni, Inselvini, Braga, Zangrandi, Akomea, De Gasperi, Nonelli, Cali, Zambelli, Rachid. All. Circelli

Castrezzato: Angelillo, Haka, Innocenti, Briola, Gorgeja, Kellici, Sinka, Loda, Calo, Arciani, Berberi. All. Calo

Reti: Zambelli, Akomea, Braga, Arciani, Rachid, Akomea

Valtenesi-Valtrompia 8-1

Valtenesi: Cobelli, Kycyku, Drhayssi, Cattelan, Maruelli, Corradi, Arici, Colossi, Magagnini, Kravets, Medeghini, Poli.

Valtrompia: Peroni, Bartolini, Guerini, Rustichelli, Abou, Boschetti, Djedia, Pedroni, Boddli, Pedretti, Bance, Pezerija, Turati. All. Ziliani

Reti: Kravets, 2 Colossi, 2 Arici, 3 Magagnini

Palazzolo A-Desenzano 3-2

Palazzolo A: Guarneri, Sferlazzo, Falko, Sorrentino, Lorini, Sabini, Patrascu, Palmieri, Costa, Gjoni, Fratus, Muca, Vescovi, Di Conzo, Citaku, Gaye. All. Mangerini

Desenzano: Schieppati, Prestini, Del Giudice, Bazzola, Turina, Tosi, Touray, Depoli, Rezzadore, Sorsoli, Minoni, Lorandi, Vaccari, Istrati. All. Silvestri

Girone B

Nel gruppo B continua la marcia solitaria del Rigamonti, che resta a punteggio pieno travolgendo 9-2 la Pavoniana nello scontro che metteva in palio la vetta. Appuntamento alle fasi finali dunque per i granata, mentre manca solo l’aritmetica anche per la «Pavo». Si dividono invece la posta in palio Bassa Bresciana e Darfo Boario (reti di Provezza e Vispa), nell’1-1 finale, rimanendo appaiate sul fondo della classifica a quota 2.

I tabellini

Bassa Bresciana-Darfo Boario 1-1

Bassa Bresciana: Baccini, Barbieri, Barozzi, Bottelli, Illie, Luzzardi, Ndoye, Marmureanu, Provezza, Uberti, Veronesi, Younes. All. Fiolini

Darfo Boario: Ravelli, Fazlic, Mognetti, Felappi, Zani, Camossi, Carsana, Ferruzzi, Volpi, Marelli, Dzebic, Castelli, Vispa. All. Troletti

Reti: Provezza, Vispa

Pareggio interno per la Bassa Bresciana © www.giornaledibrescia.it

Pavoniana Gymnasium-Mario Rigamonti 2-9

Pavoniana: Taesi, Pellegrini, Ekenomaghele, Prandelli, Artistico, Mountassir, Tessadrelli, Manessi, Pedretti, Guinchard, Cancarini. All. Maione

Rigamonti: Buccaro, Kamga, Alessandro Zuccali, Lavezzo, David, Poletti, Andreassi, Viola, Penitenti, Zanola, Serban, Pasotti, Pagati, Mattia Zuccali, Gregori, Trabelsi. All. Casali

Reti: 2 Serban, 2 Trabelsi, Viola, Zanola, Lavezzo, Poletti, Andreassi, Artistico, Manessi

Girone C

Nel girone C festeggia l’Alto Garda che, grazie al 3-1 rifilato all’Unitas Coccaglio (gol di Papa, Schirato e Terraroli) mantiene vetta e imbattibilità grazie al +3 sulla seconda piazza che vale l’approdo alle fasi finali. Dietro ai gardesani è invece bagarre totale per la seconda piazza. La Voluntas A vince 7-1 con l’Accademia Prevalle, mentre l’Orceana infligge il primo ko della seconda fase al Castiglione (3-1). E con tre squadre a quota sette, la quinta giornata sarà quantomai decisiva per capire chi si aggiudicherà l’ultimo pass in palio.

I tabellini

Alto Garda-Unitas Coccaglio 3-1

Alto Garda: Bianchi, Terraroli, Borra, Dashi, Fava, Schirato, Grespan, Hysa, Pelizzari, Rivetta, Papa, Kelmendi. All. Trombetta

Unitas Coccaglio: Galli, Dedeo, Beretta, Mazzotti, Bosetti, Ferrari, Bobic, Salvati, Kazazi, Zerbini, Buizza, Hane, Schiavone. All. Tironi

Reti: Schirato, Papa, Terraroli

Fc Voluntas A-Accademia Prevalle 7-1

Fc Voluntas A: Armicci, Zamboni, Moli, Ferrari, Eithan, Mari, Gaitan, Simoni, Cavallari, Bonfiglio, Gilberti, Abou, Boselli, Rossi, Razio, Maggini, Vinco.

Accademia Prevalle: Rocca, Haider, Anwar, Bordini, Essa, Mattiuzzo, El Hafiane, Mombelli, Maffioletti, Andreoli, Rottoli, El Jadid. All. Belbaouch

Gli Esordienti Misti dell'Accademia Prevalle © www.giornaledibrescia.it

Orceana-Castiglione 3-1

Orceana: Fuoco, Elgazar, Bettoni, Taverna, Baronchelli, Passante, Loda, De Maria, Lodrini, Frimane, Pedrali, Rubetti. All. Torrigiani

Castiglione: Schiralli, Angeramo, Esposito, Maghella, Malagnini, Costagliola, Mazzilli, Sereni, Belingheri, Kroni, Renofio, Bance, Kuci. All. Cheema

Reti: 2 Lodrini, Pedrali, Costagliola

La formazione della Pavonese © www.giornaledibrescia.it

Girone D

Verdetti già scritti invece nel gruppo D. Il Breno B sbanca il campo della Pavonese (7-1), centrando la quarta vittoria consecutiva e consolidando ancora la vetta toccando quota 12 punti. Segue a ruota lo Sported Maris che, grazie al 3-1 nello scontro diretto con l’Uso United blinda la seconda piazza (9), mettendosi in tasca il biglietto per le finali di Concesio. In coda alla classifica prima vittoria della seconda fase invece per l’Academy Montorfano B, corsara sul campo della Virtus Aurora Travagliato con un netto 3-0.

I tabellini

Sported Maris-Uso United 3-1

Sported Maris: Gatta, Archetti, Nedeljkovic, Bragalini, Saviotti, Commendulli, Montani, Glavan, Grasselli, Santelia, Vadacca, Venturini. All. Poli

Uso United: Villani, El Achkar, Trebeschi, Baranov, Fabiano, Maltempi, Butnaru, Zanola, Scaramella, Rambaldini, Ramazzini. All. Trainini

Reti: 2 Vadacca, Montani, Ramazzini

Virtus Aurora Travagliato-Academy Montorfano B 0-3

Sette reti segnate in trasferta per il Breno B © www.giornaledibrescia.it

Calcio Pavonese-Breno B 1-7

Pavonese: Bonera, Martinazzi, Regonini, Damasco, Gregori, Melis, Rossi, Sandrini, Fasciano, Sbaraini, Staibano, Bonetti, Bellomi. All. Marchionni

Breno B: Berberi, Bonomelli, Caporossi, De Monte, Garatti, Ghitti, Maffia, Magrini, Martinelli, Mastaglia, Panigada, Pe, Salvetti, Serra, Stefani, Surpi, Tarzia. All. Gheza

Reti: Garatti, 2 Mastaglia, Panigada, Pe, Martinelli, Stefani