Giornale di Brescia
Coppa Brescia

Coppa Brescia Esordienti misti: Rigamonti e Pavoniana ancora a suon di gol

Alberto Rossini
Dopo il secondo turno regna l’equilibrio nel girone A, secondo successo consecutivo per il Breno B nel gruppo D
La formazione Esordienti misti del Breno B - © www.giornaledibrescia.it
AA

Archiviate le emozioni del primo turno, spazio alla seconda giornata per la categoria Esordienti misti della Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember. Tra primi punti, riscatti, conferme e successi sfumati solo all’ultimo, iniziano già a delinearsi le prime forze in campo in vista delle finalissime di Concesio con le classifiche e i risultati del trofeo visibili in tempo reale sul sito https://coppa-brescia.giornaledibrescia.it/.

Girone A

Nel girone A l’equilibrio regna sovrano. Dopo il 4-4 dell’esordio, sorride il Palazzolo A, che supera 3-0 la Vighenzi (reti di Sorrentino, Palmieri e Hoti), issandosi momentaneamente in vetta a quota quattro. Punto amaro invece per Castrezzato e Valtenesi, che non vanno oltre l’1-1, replicando la doppia «X» vista nel primo turno, tenendo viva l’imbattibilità, ma anche lo zero nella casellina delle vittorie.

I tabellini

Palazzolo A-Vighenzi 3-0

Palazzolo A: Guarneri, Sferlazzo, Falko, Sorrentino, Lorini, Patrascu, Palmieri, Costa, Gjoni, Hoti, Fratus, Muca, Vescovi, Di Conzo, Citaku, Gaye. All. Mangerini

Vighenzi: Soncina, Franceschi, De Vigili, Tosi, Tonni, Inselvini, Braga, Akomea, De Gasperi, Nonelli, Calì, Frassine, Zambelli, Rachid. All. Circelli

Reti: Sorrentino, Palmieri, Hoti

I gardesani della Vighenzi di Padenghe - © www.giornaledibrescia.it
Castrezzato-Valtenesi 1-1

Castrezzato: Angelillo, Haka, Berberi, Sinka, Briola, Gorgeja, Keci, Fidaoui, Loda, Calo, Arciani.

Valtenesi: Cobelli, Kycyku, Drhayssi, Cattelan, Maruelli, Corradi, Arici, Colossi, Magagnini, Kravets, Medeghini, Poli.

Girone B

Nel gruppo B proseguono la corsa appaiate la Mario Rigamonti, vittoriosa per 5-0 sul campo del Ciliverghe con doppiette di Zanola e Viola e rete di Kamga, e la Pavoniana Gymnasium che travolge il Darfo 7-1 grazie alla tripletta di Manessi, alla doppietta di Mountassir e ai gol di Vieru e Pellegrini. Secondo successo consecutivo dunque per entrambe e differenza reti che recita +13 per i granata e +11 per i cittadini. Riscatto servito invece per il Palazzolo B che, dopo il ko dell’esordio condizionato dalle tante assenze, non fa sconti alla Bassa Bresciana con un perentorio 7-0 – doppiette di Gandossi e Monetta e reti di Stafa, Vucenovic e Catena -.

I tabellini

La formazione B della Pro Palazzolo - © www.giornaledibrescia.it
Palazzolo B-Bassa Bresciana 7-0

Palazzolo B: De Iacovo, Vucenovic, Calcini, Zugno, Stafa, Danesi, Nistor, Monetta, Lorini, Gandossi, Falabretti, Dra, Corini, Zanini, Catena, Cavalleri. All. Di Lernia

Bassa Bresciana: Baccini, Barbieri, Barozzi, Bottelli, Ilie, Luzzardi, Marmureanu, Provezza, Veronesi, Regonaschi, Ndoye, Younes. All. Fiolini

Reti: 2 Gandossi, 2 Monetta, Stafa, Vucenovic, Catena

Darfo Boario-Pavoniana Gymnasium 1-7

Darfo Boario: Maffeis, Mognetti, Ferruzzi, Zani, Camossi, Carsana, Marelli, Volpi, Cocco, Franzoni, Giroletti, Vispa, Dzebic. All. Troletti

Pavoniana Gymnasium: Pellegrini, Ekenomaghele, Prandelli, Vieru, Artistico, Mountassir, Tessadrelli, Manessi, Pedretti, Zanotto, cancarini. All. Maione

Reti: Franzoni, 3 Manessi, 2 Mountassir, Vieru, Pellegrini

Ciliverghe-Mario Rigamonti 0-5

Ciliverghe: Mosca, Caldera, Bodei, Meneghel, Signorini, Lazi, Sguaizer, Medeghini, Diachuk, Damonti, Kurani. All. Pilotti

Mario Rigamonti: Pasotti, Kamga, Alessandro Zuccali, Gregori, Scuotto, Poletti, Forino, Viola, Trabelsi, Zanola, Andreassi, Buccaro, Pagati, Mattia Zuccali. All. Zanola

Reti: 2 Zanola, 2 Viola, Kamga

Girone C

Nel gruppo C continua il momento d’oro del Castiglione che, dopo l’1-0 con cui ha sconfitto il Prevalle nel primo turno, si conferma in vetta grazie al 7-2 rifilato all’Unitas Coccaglio. Per gli aloisiani a segno Esposito, Costagliola, Spadaro, Firaku, Bance e Hassan (doppietta). Due reti di Kazazi invece per i neroverdi. Riscatto immediato per l’Orceana, che sbanca il campo dell’Accademia Prevalle 5-2 (gol di Loda, Lodrini, Taverna, Elgazar Salah e Zaid), conquistando i primi punti della seconda fase. Ancora a quota zero invece l’Accademia che quantomeno si gode le reti di El Hafiane e Andreoli.

I tabellini

Unitas Coccaglio-Castiglione 2-7

Unitas Coccaglio: Galli, Dedeo, Beretta, Mazzotti, Bobic, Salvati, Kazazi, Buizza, Hane, Schiavone, Pierno, Zerbini.

Castiglione: Schiralli, Angeramo, Esposito, Maghella, Costagliola, Hassan, Spadaro, Sereni, Belingheri Ghirardi, Kroni, Firaku, Bance. All. Cheema

Reti: 2 Kazazi, Esposito, Costagliola, Spadaro, Firaku, Bance, 2 Hassan

La squadra dell'Orceana - © www.giornaledibrescia.it
Accademia Prevalle-Orceana 2-5

Accademia Prevalle: Rocca, Gosetti, Anwar, Bordini, El Hafiane, Haider, Essa, Mombelli, Podavini, Maffioletti, Rottoli, Manestrina, Tacciu, Andreoli. All. Belbaouch

Orceana: Fuoco, Bettoni, Baronchelli, Taverna, Elgazar Salah, De Maria, Loda, Rubetti, Lodrini, Frimane, Lemyasser, Passante, Pedrali. All. Loda

Reti: El Hafiane, Andreoli, Loda, Lodrini, Taverna, Elgazar Salah, Zaid

Gli Esordienti misti del Prevalle - © www.giornaledibrescia.it
Girone D

Nel gruppo D secondo successo consecutivo per il Breno B che, dopo l’8-1 del primo turno all’Academy Montorfano B, si ripete con un 5-0 d’autorità sul campo dell’Uso United griffato Ghitti, Garatti, Stefani e dalla doppietta di Panigada. Pirotecnico 3-3 invece tra Academy Montorfano B e Pavonese, che regala a entrambe i primi punti di questa seconda fase.

I tabellini

Uso United-Breno B 0-5

Uso United: Villani, El Achkar, Manenti, Baranov, Fabiano, Maltempi, Butnaru, Zanola, Filippini, Scaramella, Rambaldini, Ramazzini, Trebeschi. All. Trainini

Breno B: Berberi, Bonomelli, De Monte, Garatti, Ghitti, Magrini, Panigada, Pè, Serra, Stefani, Surpi, Tarzia. All. Gheza

Reti: Ghitti, Garatti, Stefani, 2 Panigada

La rosa dell'Uso United di casa a Bovezzo - © www.giornaledibrescia.it
Academy Montorfano B-Calcio Pavonese 3-3

Academy Montorfano B: Rubaga, Singh, Politi, Migliore, Ftouh, Gashi, Gueye, Hoxha, Imariagbe, Haddi, Putelli, Masetti Tolotti. All. Faletti

Pavonese: Bellomi, Bonetti, Gregori, Damasco, Martinazzi, Melis, Nicolini, Regonini, Staibano, Sandrini, Fasciano, Sbaraini, Bonera, Rossi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Coppa Brescia 2026Trofeo Nanni Nember
