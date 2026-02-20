Coppa Brescia: Esordienti misti, è già pioggia di gol
Il viaggio verso Concesio è iniziato. Scorpacciata di gol ed emozioni nel primo turno della seconda fase di Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember per le squadre degli esordienti misti. Sono 39 le marcature a referto nelle dieci partite fin qui disputate, che sono valse i primi punti in vista delle finali di categoria previste per sabato 16 maggio.
Girone A
Nel girone A l’unica a conquistare bottino pieno è la Vighenzi che supera 2-0 il Desenzano con reti di Opoku e Braga. Pareggio scoppiettante tra Valtenesi e Pro Palazzolo A. Il 4-4 che non lascia né vincitori né vinti. Sugli scudi Magagnini - per il Valtenesi - autore di una doppietta e Falko, capace di firmare il quarto gol della Pro. Pari e gol anche nella terza gara del gruppo tra Valtrompia e Castrezzato. Alle reti di Abou Koudra e Bance - per i valtrumplini - rispondono Arciani e Loda in un 2-2 che inizia a muovere la classifica.
I tabellini
Vighenzi-Desenzano 2-0
Vighenzi: Soncina, Franceschi, De Vigili, Tosi, Tonni, Inselvini, Braga, Akomea, De Gasperi, Nonelli, Cali, Frassine, Zambelli, Rachid. All. Circelli
Desenzano: Schieppati, Prestini, Del Giudice, Bazzola, Turina, Tosi, Touray, Depoli, Rezzadore, Sorsoli, Minoni, Lorandi. All. Silvestri
Reti: Opoku, Braga
Valtenesi-Pro Palazzolo A 4-4
Valtenesi: Cobelli, Kycyku, Drhayssi, Cattelan, Maruelli, Corradi, Arici, Colossi, Magagnini, Kravets, Medeghini, Poli. All. Nocerino
Pro Palazzolo A: Guarneri, Sferlazzo, Falko, Sorrentino, Lorini, Sabini, Patrascu, Palmieri, Costa, Gjoni, Hoti, Muca, Vescovi, Di Conzo, Gaye. All. Mangerini
Reti: 2 Magagnini, Colossi, Medeghini, Patrascu, Sorrentino, Gaye, Falko
Valtrompia-Castrezzato 2-2
Valtrompia: Peroni, Bartolini, Ben Maati, Rustichelli, Abou Kuora, Boschetti, Turati, Bance, Boddli, Pedretti, Djedia, Elsawaf, Pezerija, Pedroni. All. Ziliani
Castrezzato: Angelillo, Haka, Berberi, Sinka, Briola, Gorgeja, Keci, Fidaoui, Loda, Calo, Arciani.
Reti: Abou Kuora, Bance, Loda, Arciani
Girone B
Nel girone B si impone a valanga la Mario Rigamonti, che travolge 8-0 il Darfo Boario con reti di Andreassi - doppietta -, Poletti, Mattia Zuccali, Forino, Trabelsi, Zanola e Alessandro Zuccali. Vince e convince anche la Pavoniana Gymnasium, che supera 4-0 la Pro Palazzolo B grazie ai gol di Vieru, Artistico, Manessi e Zanotto. Si dividono invece la posta in palio Bassa Bresciana e Ciliverghe nell’1-1 firmato Luzzardi e Diachuk.
I tabellini
Bassa Bresciana-Ciliverghe 1-1
Bassa Bresciana: Baccini, Barozzi, Barbieri, Bottelli, Ilie, Luzzardi, Marmureanu, Provezza, Regonaschi, Uberti, Ndoye, Mosaid. All. Fiolini
Ciliverghe: Mosca, Assoul, Caldera, Bodei, Meneghel, Signorini, Lazi, Sguaizer, Medeghini, Diachuk, Yusif, Attardi, Kurani. All. Pilotti
Reti: Luzzardi, Diachuk
Pavoniana Gymnasium-Pro Palazzolo B 4-0
Pavoniana: Taesi, Pellegrini, Ekenomaghele, Prandelli, Vieru, Artistico, Mountassir, Tessadrelli, Manessi, Pedretti, Zanotto, Cancarini. All. Maione
Pro Palazzolo: Devanni, De Iacovo, Vucenovic, Cavalleri, Zugno, Stafa, Danesi, Nistor, Lorini, Gandossi, Falabretti, Dra, Corini, Zanini, Catena. All. Di Lernia
Reti: Vieru, Artistico, Manessi, Zanotto
Mario Rigamonti-Darfo Boario 8-0
Mario Rigamonti: Pasotti, Kamga, Zuccali Alessandro, Gregori, Scuotto, Poletti, Forino, Viola, Trabelsi, Zanola, Andreassi, Buccaro, Pagati, Zuccali Mattia. All. Zanola
Darfo Boario: Ravelli, Fazlic, Felappi, Ademi, Zani, Camossi, Carsana, Marelli, Volpi, Cocco, Franzoni, Maffeis, Castelli, Dzebic, Ferruzzi. All. Troletti
Reti: Andreassi (2), Poletti, Zuccali Mattia, Forino, Trabelsi, Zanola, Zuccali Alessandro
Girone C
Nel gruppo C in campo solo due partite su tre. Passa di misura il Castiglione che manda al tappeto l’Accademia Prevalle con il gol di Spadaro. Successo esterno per l’Alto Garda che sbanca 5-1 il campo dell’Orceana nel posticipo del giovedì sera grazie alle reti di Pelizzari - doppietta - Schirato, Grespan e Papa. Di Lemyasser il gol della bandiera dei padroni di casa. In campo lunedì invece Fc Voluntas-Unitas Coccaglio.
I tabellini
Castiglione-Accademia Prevalle 1-0
Castiglione: Schiralli, Angeramo, Esposito, Maghella, Malagnini, Costagliola, Hassan, Spadaro, Sereni, Belingheri, Kroni, Renofio, Bance. All. Singh
Accademia Prevalle: Rocca, Gosetti, Anwar, Bordini, El Hafiane, Haider, Essa, Mombelli, Podavini, Maffioletti, Rottoli, Manestrina, Tacciu Matei. All. Belbaouch
Rete: Spadaro
Orceana-Alto Garda 1-5
Orceana: Fuoco, Baronchelli, Bettoni, Taverna, Elgazar, Rubetti, Loda, Passante, Lodrini, Frimane, De Maria, Pedrali, Lemyasser. All. Torrigiani
Alto Garda: Bianchi, Terraroli, Borra, Dashi, Fava, Schirato, Grespan, Hysa, Pelizzari, Rivetta, Papa, Kelmendi. All. Trombetta
Reti: Lemyasser, Schirato, Grespan, 2 Pelizzari, Papa
Girone D
Nel girone D pareggio a reti bianche tra Virtus Aurora Travagliato e Uso United in una partita combattuta, ma senza spunti decisivi. Successo esterno invece per lo Sported Maris che si impone sul campo della Pavonese con un poker firmato Clerici (bis), Glavan e De Simone. In campo domenica invece Breno B e Academy Montorfano.
I tabellini
Virtus Aurora Travagliato-Uso United 0-0
Virtus Aurora Travagliato: Cela, Palamar, Cacciamali, Tregambe, Montini, Gambuli, De Leonardis, Nagacevschi, Cazzoletti, De Carli, Ebenestelli, Lombardi, Pellegrini.
Uso United: Villani, El Achkar, Baranov, Fabiano, Maltempi, Butnaru, Zanola, Filippini, Scaramella, Rambaldini, Trebeschi, Ramazzini, Manenti. All. Trainini
Pavonese-Sported Maris 0-4
Pavonese: Bellomi, Gregori, Damasco, Martinazzi, Melis, Nicolini, Regonini, Staibano, Sandrini, Fasciano, Sbaraini, Settoni, Rossi. All. Marchioni
Sported Maris: Conti, Archetti, Badalotti, Bragalini, Clerici, Commendulli, De Simone, Glavan, Santelia, Vadacca, Lombardelli. All. Poli
Reti: Clerici (2), Glavan, De Simone
