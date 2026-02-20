Coppa Brescia: Esordienti misti, è già pioggia di gol

Il viaggio verso Concesio è iniziato. Scorpacciata di gol ed emozioni nel primo turno della seconda fase di Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember per le squadre degli esordienti misti. Sono 39 le marcature a referto nelle dieci partite fin qui disputate, che sono valse i primi punti in vista delle finali di categoria previste per sabato 16 maggio.

Girone A

Nel girone A l’unica a conquistare bottino pieno è la Vighenzi che supera 2-0 il Desenzano con reti di Opoku e Braga. Pareggio scoppiettante tra Valtenesi e Pro Palazzolo A. Il 4-4 che non lascia né vincitori né vinti. Sugli scudi Magagnini - per il Valtenesi - autore di una doppietta e Falko, capace di firmare il quarto gol della Pro. Pari e gol anche nella terza gara del gruppo tra Valtrompia e Castrezzato. Alle reti di Abou Koudra e Bance - per i valtrumplini - rispondono Arciani e Loda in un 2-2 che inizia a muovere la classifica.

I tabellini

Vighenzi-Desenzano 2-0

Vighenzi: Soncina, Franceschi, De Vigili, Tosi, Tonni, Inselvini, Braga, Akomea, De Gasperi, Nonelli, Cali, Frassine, Zambelli, Rachid. All. Circelli

Desenzano: Schieppati, Prestini, Del Giudice, Bazzola, Turina, Tosi, Touray, Depoli, Rezzadore, Sorsoli, Minoni, Lorandi. All. Silvestri

Reti: Opoku, Braga

Valtenesi-Pro Palazzolo A 4-4

Valtenesi: Cobelli, Kycyku, Drhayssi, Cattelan, Maruelli, Corradi, Arici, Colossi, Magagnini, Kravets, Medeghini, Poli. All. Nocerino

Pro Palazzolo A: Guarneri, Sferlazzo, Falko, Sorrentino, Lorini, Sabini, Patrascu, Palmieri, Costa, Gjoni, Hoti, Muca, Vescovi, Di Conzo, Gaye. All. Mangerini

Reti: 2 Magagnini, Colossi, Medeghini, Patrascu, Sorrentino, Gaye, Falko

Valtrompia-Castrezzato 2-2

Valtenesi, Esordienti misti

Valtrompia: Peroni, Bartolini, Ben Maati, Rustichelli, Abou Kuora, Boschetti, Turati, Bance, Boddli, Pedretti, Djedia, Elsawaf, Pezerija, Pedroni. All. Ziliani

Castrezzato: Angelillo, Haka, Berberi, Sinka, Briola, Gorgeja, Keci, Fidaoui, Loda, Calo, Arciani.

Reti: Abou Kuora, Bance, Loda, Arciani

Girone B

Nel girone B si impone a valanga la Mario Rigamonti, che travolge 8-0 il Darfo Boario con reti di Andreassi - doppietta -, Poletti, Mattia Zuccali, Forino, Trabelsi, Zanola e Alessandro Zuccali. Vince e convince anche la Pavoniana Gymnasium, che supera 4-0 la Pro Palazzolo B grazie ai gol di Vieru, Artistico, Manessi e Zanotto. Si dividono invece la posta in palio Bassa Bresciana e Ciliverghe nell’1-1 firmato Luzzardi e Diachuk.

I tabellini

Bassa Bresciana-Ciliverghe 1-1

Bassa Bresciana: Baccini, Barozzi, Barbieri, Bottelli, Ilie, Luzzardi, Marmureanu, Provezza, Regonaschi, Uberti, Ndoye, Mosaid. All. Fiolini

Ciliverghe: Mosca, Assoul, Caldera, Bodei, Meneghel, Signorini, Lazi, Sguaizer, Medeghini, Diachuk, Yusif, Attardi, Kurani. All. Pilotti

Reti: Luzzardi, Diachuk

Pavoniana Gymnasium-Pro Palazzolo B 4-0

Pavoniana: Taesi, Pellegrini, Ekenomaghele, Prandelli, Vieru, Artistico, Mountassir, Tessadrelli, Manessi, Pedretti, Zanotto, Cancarini. All. Maione

Pro Palazzolo: Devanni, De Iacovo, Vucenovic, Cavalleri, Zugno, Stafa, Danesi, Nistor, Lorini, Gandossi, Falabretti, Dra, Corini, Zanini, Catena. All. Di Lernia

Reti: Vieru, Artistico, Manessi, Zanotto

Mario Rigamonti-Darfo Boario 8-0

Mario Rigamonti: Pasotti, Kamga, Zuccali Alessandro, Gregori, Scuotto, Poletti, Forino, Viola, Trabelsi, Zanola, Andreassi, Buccaro, Pagati, Zuccali Mattia. All. Zanola

Darfo Boario: Ravelli, Fazlic, Felappi, Ademi, Zani, Camossi, Carsana, Marelli, Volpi, Cocco, Franzoni, Maffeis, Castelli, Dzebic, Ferruzzi. All. Troletti

Reti: Andreassi (2), Poletti, Zuccali Mattia, Forino, Trabelsi, Zanola, Zuccali Alessandro

Girone C

Nel gruppo C in campo solo due partite su tre. Passa di misura il Castiglione che manda al tappeto l’Accademia Prevalle con il gol di Spadaro. Successo esterno per l’Alto Garda che sbanca 5-1 il campo dell’Orceana nel posticipo del giovedì sera grazie alle reti di Pelizzari - doppietta - Schirato, Grespan e Papa. Di Lemyasser il gol della bandiera dei padroni di casa. In campo lunedì invece Fc Voluntas-Unitas Coccaglio.

I tabellini

Castiglione-Accademia Prevalle 1-0

Castiglione: Schiralli, Angeramo, Esposito, Maghella, Malagnini, Costagliola, Hassan, Spadaro, Sereni, Belingheri, Kroni, Renofio, Bance. All. Singh

Accademia Prevalle: Rocca, Gosetti, Anwar, Bordini, El Hafiane, Haider, Essa, Mombelli, Podavini, Maffioletti, Rottoli, Manestrina, Tacciu Matei. All. Belbaouch

Rete: Spadaro

Orceana-Alto Garda 1-5

Orceana: Fuoco, Baronchelli, Bettoni, Taverna, Elgazar, Rubetti, Loda, Passante, Lodrini, Frimane, De Maria, Pedrali, Lemyasser. All. Torrigiani

Alto Garda: Bianchi, Terraroli, Borra, Dashi, Fava, Schirato, Grespan, Hysa, Pelizzari, Rivetta, Papa, Kelmendi. All. Trombetta

Reti: Lemyasser, Schirato, Grespan, 2 Pelizzari, Papa

Girone D

Nel girone D pareggio a reti bianche tra Virtus Aurora Travagliato e Uso United in una partita combattuta, ma senza spunti decisivi. Successo esterno invece per lo Sported Maris che si impone sul campo della Pavonese con un poker firmato Clerici (bis), Glavan e De Simone. In campo domenica invece Breno B e Academy Montorfano.

I tabellini

Virtus Aurora Travagliato-Uso United 0-0

Virtus Aurora Travagliato: Cela, Palamar, Cacciamali, Tregambe, Montini, Gambuli, De Leonardis, Nagacevschi, Cazzoletti, De Carli, Ebenestelli, Lombardi, Pellegrini.

Uso United: Villani, El Achkar, Baranov, Fabiano, Maltempi, Butnaru, Zanola, Filippini, Scaramella, Rambaldini, Trebeschi, Ramazzini, Manenti. All. Trainini

Pavonese-Sported Maris 0-4

Pavonese: Bellomi, Gregori, Damasco, Martinazzi, Melis, Nicolini, Regonini, Staibano, Sandrini, Fasciano, Sbaraini, Settoni, Rossi. All. Marchioni

Sported Maris: Conti, Archetti, Badalotti, Bragalini, Clerici, Commendulli, De Simone, Glavan, Santelia, Vadacca, Lombardelli. All. Poli

Reti: Clerici (2), Glavan, De Simone