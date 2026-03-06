Coppa Brescia: Desenzano concede il bis negli Esordienti U12

Tanti gol, tante emozioni e le classifiche che iniziano a muoversi: la seconda giornata degli Esordienti U12 nella fase a gironi del Trofeo Coppa Brescia Nanni Nember sta volgendo al termine e nei quattro gironi dei giovani atleti impegnati nella competizione quasi tutti sono scesi in campo in questa settimana. Tutte le classifiche aggiornate sono disponibili sul portale apposito del Giornale di Brescia.

Girone A

Nel Girone A a punteggio pieno rimangono solo i ragazzi della Giovanile Cmm: la formazione di mister Bianchini sbaraglia con una buona prova di forza Asola 4-2. A segno per i gialloblù Rizzotto (autore di una tripletta) e Disha, mentre i mantovani si affidano ad una doppietta di Facchi. È pareggio invece per il Darfo, vittorioso nella scorsa giornata: i camuni non vanno oltre lo 0-0 in casa contro l’Accademia Feralpi. A chiudere la griglia la sfida tra Pavonese e Concesio A, vinta dai bassaioli 3-2 grazie alla doppietta di Roda e alla rete di Gritti: ai padroni di casa non bastano i gol di Terminini e Moustaquim.

I tabellini

Concesio A–Pavonese 2-3

Concesio A: Cancarini, Brizzolari, Ceresoli, Feraru, Gussago, Moustaquim, Scaratti, Serina Belleri, Terminini, Vassalini, Yabre, Zanardelli, Zanini. Allenatore: Ungaro.

Pavonese: Settoni, Bardini, Zoni, Treccani, Bianchi, Botta, Frutta, Gritti, Mariotti, Ruggeri, Rissi, Roda, Scarpelli, Treccani, Bersini. Allenatore: Felici.

Reti: Terminini, Moustaquim (C); Roda (2), Gritti (P)

Giovanile Cmm – Asola 4-2

Giovanile Cmm: Bossoni, Pini, Perugini, Barbieri, Stagnoli, Rizzotto, Freddi, Vila, Usifoh, Zanola, Disha, Scelsi. Allenatore: Bianchini.

Asola: Sarzi, Benzi, Gaddi, Giudici, Facchi, D’Ambrosio, Xhaferri, Dolci, Ferrari, Muchetti, Stafa. Allenatore: Romagnoli.

Reti: Rizzotto (3), Disha (C); Facchi (2) (A)

Darfo Boario–Accademia Feralpi 0-0

Darfo Boario: Faustini, Benedetti, Codogno, Eddini, Naija, Osmani, Ravazzoli, Rinaldi, Staffoni, Zelaschi, Tano. Allenatore: Magrini.

Accademia Feralpi: Bettoni, Mariolini, Vescovi, Piccoli, Donati, Canossi, Bettoni, Avanzini, Ercoli, Andreoli, Cominassi, Foini. Allenatore: Panteghini.

Girone B

Nel girone B, in attesa della gara di domenica tra Orceana A e Paratico B hanno intanto infilato la seconda vittoria consecutiva Rigamonti A e Academy Montorfano A: i franciacortini sbaragliano 6-4 il Rigamonti B mandando in gol Zani per tre volte, seguito da Shaptoj, Bono e Guarino, mentre i cittadini fanno la voce grossa in casa sul Castiglione e prevalgono 4-2 grazie alla doppietta di Morandi e alle reti di Caruso e Beretta.

I tabellini

Rigamonti A–Castiglione 4-2

Rigamonti A: Barzotti, Becciev, Beretta, D. Bono, L. Bono, Caruso, Certan, Fenocchio, Ignat, Terrazzan, Tiraboschi, Zare, Morandi. Allenatore: Lai.

Castiglione: Bertoloni, Beschi, Botturi, En Najjari, Galleran, Iembo, Marini, Mor, Orsi, Paglioli, Zanetti, Kisra. Allenatore: Piseddu.

Reti: Morandi (2), Caruso, Beretta (R); Zanetti e Botturi (C)

Academy Montorfano A–Rigamonti B 6-4

Montorfano A: Asare, Sandhu, Minelli, Bono, Vrenezi, Gazzoli, Zmayouch, Shaptoj, Guarino, Di Luca, Zani, Bignotti, Gerri. Allenatore: Deori.

Rigamonti B: Altavilla, Asavei, Bezzi, Cadeo, Chitò, Cristiani, Crotti, Cucchi, Falzarano, Fossati, Franzini, Gorni, Grimaldi, N. Mondinelli, S. Mondinelli, Selimi. Allenatore: Pezzucchi.

Reti: Zani (3), Bono, Shaptoj, Guarino (A); Giorni (2), Altavilla, Cucchi (R)

Girone C

Nel Girone C è doppia vittoria per Desenzano, che conquista tre punti anche nella seconda giornata e rimane in testa a punteggio pieno: i gardesani strapazzano 8-2 l’Uso United grazie alle doppiette di Stamerra e Parenti e ai gol di Parola, Sinameta, Antonini e Khitbari. Sorride anche la Vighenzi, che supera 3-2 Palazzolo A: a segno Cappon, Di Lecce e Coly, a vanificare la doppietta di Beregoi. Domenica alle 11.30 toccherà alla sfida tra Valtrompia e Paratico A.

I tabellini

Vighenzi–Palazzolo A 3-2

Vighenzi: Cappon, Chernenko, Coly, Danieli, Di Lecce, Gobbin, Leoni, Manzoli, Moreta, Rescigno, Tagliani, Torazzina, Tosoni, Zambelli. Allenatore: Danieli.

Palazzolo A: Chiari, Leccardi, Bravanti, Lancini, Uberti, Tagliani, Sabbadini, Quarantini, Beregoi, Duina, Lanzini, Cappelletti. Allenatore: Piantoni.

Reti: Cappon, Di Lecce, Coly (V); Beregoi (2) (P)

Uso United–Desenzano 2-8

Uso United: Zanetti, Damai, Ferrari, Frassine, Mattinzoli, Ongaro, Prandini, Abrami, Bertelli, Bertulli, Bonomi. Allenatore: Orsi.

Desenzano: Paghera, Bardhi, Antonini, Corsetti, Ghio, Parola, Khitbari, Sinameta, Stamerra, Marchi, Bajramaj, Parenti. Allenatore: Mombelli.

Reti: Mattinzoli, Bertelli (U); Stamerra (2), Parola, Sinameta, Parenti (2), Antonini, Khitbari (D)

Girone D

Nel Girone D basta un gol allo Sporting Chiari per prendersi la vetta: con un altro 1-0 dopo quello della prima giornata i ragazzi di Piva superano di corto muso il Ghedi grazie al gol di Serena e restare da soli a punteggio pieno. Seguono Gussago, rallentato dalla Voluntas, che ferma il risultato sul 2-2, e Breno, che sbaraglia 5-1 il San Michele grazie alla doppietta di Forchini e ad Acchiappati, Bonzi e Ducoli.

I tabellini

Breno–San Michele 5-1

Breno: Allioni, Vasile, Frassi, Dimasi, Forchini, Cotti Cottini, Samba, Madih, Ducoli, Acchiappati, Vaira, Rizzi, Bonzi. Allenatore: Allioni.

San Michele: Ferrari, Mombelli, Ahmetlli, Leonardo, Marenghi, Tremendi, Xhika, Yuosfi, Xhydollari, Pradella, Sterza. Allenatore: Gutierrez.

Reti: Forchini (2), Acchiappati, Bonzi, Ducoli (B); Merenghi (O)

Ghedi–Sporting Chiari 0-1

Ghedi: Renica, Luzzi, Beluzzi, Bosco, Treccani, Frigerio, Foresti, Duina, Sigala, Lorenzi, Gjuzi, Narjis. Allenatore: Piva.

Sporting Chiari:

Reti: Serena

Fc Voluntas A – Gussago 2-2

Fc Voluntas A: Tedoldi, Lusardi, Montanini, Moussaid, Pjietri, Rozzini, Sarzi, Simeoli, Treccani, Vespoli, Bruschi, Cresci, Cotti, Lombardi, Fusaro, Gobbi, Pisciali, De Simone. Allenatore: Bignotti.

Gussago: Boniotti, Giacomini, Horodynskyy, Locati, Esameil, Medaglia, Pelati, Prenga, Boroni, Schettino, Sass, Biemmi. Allenatore: D’Angelo.

Reti: Fusaro e Cresci; Horodynskyy, Giacomini (autogol)