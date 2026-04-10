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Coppa Brescia Nanni Nember: Pulcini Misti al rush finale dei gironi

Michele Febbrari
Nel gruppo A l’Accademia Prevalle segna nove reti al Capriolo e si porta in vetta alla classifica
Pulcini Misti lanciati verso la fase decisiva - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
Pulcini Misti lanciati verso la fase decisiva - Foto New Reporter Papetti © www.giornaledibrescia.it
AA

Prosegue spedito il percorso dei Pulcini misti nella Coppa Brescia Trofeo Nanni Nember e l’adrenalina è sempre più alta, man mano che ci avviciniamo alla Final Eight. Con la quarta giornata (quasi) in archivio e la quinta alle porte, prendono sempre più una forma definitiva le classifiche dei gironi, delineando già le possibili favorite al passaggio del turno.

Tutte le classifiche sono disponibili sul portale dedicato del Giornale di Brescia.

Girone A

Nel girone A spicca il 9-0 con cui l’Accademia Prevalle ha travolto il Capriolo, portandosi in vetta alla classifica. È 1-1 invece tra Virtus Aurora Travagliato e Mario Rigamonti B, con gli ospiti che scivolano così al secondo posto. La quarta giornata si concluderà sabato 11 aprile con la sfida tra Accademia Feralpi e Pol.Paratico A, in programma alle ore 16. Nella prossima giornata il big match è tra Mario Rigamonti B e Accademia Prevalle, che si affronteranno per la testa del girone.

I tabellini

Accademia Prevalle-Capriolo 9-0
Accademia Prevalle: Guatta, Spanò, Topi, Cotrau, Falco, Favalli, Folli, Bevilacqua, Omodei, Perini, Rizza, Bocca. All.: Chiaruttini.

Capriolo: Lakbiri, Gattini, Vitucci, Cora, Hagag, Malafronte, Mattia Vezzoli, Filippini, Mbaye, Scafariu, Aronne Vezzoli. All.: Gattini.

Reti: Omodei (3), Cotrau (3), Perini, Favalli, autogol.
 

Virtus Aurora Travagliato-Mario Rigamonti B 1-1
Virtus Aurora Travagliato: Costa, Ferrari, Guarneri, Lancini, Papetti, Quaresmini, Ranzenigo, Sarfo, Zilioli. All.: Cotali.
Mario Rigamonti B: Testaverde, Zioui, Rossini, Mema, D’Eramo, Spranzi, Viola, Arrighini, Maio, Compagnoni, Duina, Peter, Jalyl. All.: Falzarano.
Reti: Papetti, Maio.

Girone B

Successo esterno per l’Uso United che passa 3-1 in casa dell’Uso Nuvolento. Stesso risultato per il Palazzolo A che batte a domicilio il Brescia Femminile. Finisce in parità, invece, la sfida tra Castrezzato e Fionda Bagnolo (1-1). A una giornata dal termine è ancora totalmente aperto il discorso qualificazione, con ben quattro squadre su sei in corsa per il passaggio del turno.

I tabellini

Castrezzato-Fionda Bagnolo 1-1
Castrezzato: Ghiuzan, Bergomi, Agosti, Boboc, Fogliata, El Himri, Cadeo, Casaletti, Cela, Festa. All.: Salvetti.
Fionda Bagnolo: Cavagnini, Ciccarone, Garioni, Mahmoud, Martinazzi, Mazzoli, Mitev, Schinetti, Tafa. All.: Baviera.
Reti: Cadeo, Djigiene.

  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto momento di gioco 18-02-2026 uberti@newreporter
    Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
  • SPORT GIOVANI COPPA BRESCIA PULCINI MISTI Castrezzato - USO United nella foto gol Castrezzato 18-02-2026 uberti@newreporter
    Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it
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    Coppa Brescia, Pulcini misti: gli scatti di Castrezzato-Uso United - Foto Michele Uberti/New Reporter © www.giornaledibrescia.it

Uso Nuvolento-Uso United 1-3

Uso Nuvolento: Tonni, Bianchi, Riccardo Bodei, Brinzei, Lombardi, Villari, Dusi, Masserdotti, Maffioli, Nicolas Bodei. All.: Lauria.

Uso United: Petarle, Bianchi, Spinelli, Tarletti, Zanetti, Loda, Maffezzoli, Diop, Ivanciu, Rezgui. All.: Viviani.
Reti: Maffioli, Diop (2), Bonometti.

Palazzolo A-Brescia femminile 3-1
Palazzolo A: Abrami, Bonomi, Capitanio, Compagnoni, Cottini, Gashi, Patrascu, Rubagotti, Volpi, Sarr. All.: Peli.
Brescia femminile: Maffi, Abba Legnazzi, Biraghi, Chiappini, Colosio, Crisetig, Ferrara, Fontana, Parrino, Rossetti, Taboni, Vassalli, Zanetti, Abbate. All.: Pedretti.
Reti: Cottini, Compagnoni, Capitanio, Abba Legnazzi.

Girone C

Nel girone C l’Orceana B travolge il Ciliverghe con un clamoroso 7-0, ed è netto anche il successo della Rigamonti A che vince 6-1 sul campo del Ghedi A. Vince e convince anche il Breno che rifila un belpoker all’Unitas Coccaglio. La classifica del girone vede ora i camuni in vetta a punteggio pieno e già sicuri del primo posto, mentre Mario Rigamonti A e Orceana B si giocheranno all’ultima giornata il passaggio del turno nello scontro diretto.

I tabellini
 

Ghedi A-Mario Rigamonti A 1-6

Ghedi A: Garbellini, Bettoni, Biare, Marbouh, Mangeri, Paccani, Gottardello, Martinelli, El Janaty. All.: Ceraldi.

Mario Rigamonti A: Lonati, Quadri, Galeazzi, Sabau, Oriolo, Massioli, Vasilache, Speriani, Zerbio, Carlucci, Berteni, Bertuzzi, Ignat. All.: Lombardi.

Reti: Bettoni, Galeazzi (3), Berteni, Zerbio, Vasilache.

Breno-Unitas Coccaglio 4-1
Breno: Baiocchi, Baiguini, Martinelli, Zanni, Allioni, Pianta, Uzzi, Sorteni, Ortiz, Salvetti. All.: Damioli.
Unitas Coccaglio: Massetti, De Deo, Hoxha, Chiafele, Muci, Buizza, Vezzoli, Bissola, Galli. All.: Guerini.
Reti: Ortiz (2), Uzzi (2), Buizza.

Orceana B-Ciliverghe 7-0
Orceana B: Bici, Frimane, Pizzamiglio, Silvestri, Varisco, Bono, Battaglia, Monaco, Grieco. All.: Monaco.
Ciliverghe: Baiamonte, Benzegmonte, Hiluku, Mogoroase, Palazzo, Panta, Sandonini, Usai, Ferati. All.: Merighetti.

Reti: Grieco (3), Varisco, Bono, Monaco, Battaglia.

Girone D

Successo di misura della Vighenzi sul campo del Castiglione (0-1), mentre il Concesio A batte 2-0 lo Sporting Chiari. Vittoria larga invece per la Pavonese che schianta l’FC Voluntas A con un pirotecnico 5-2. Anche qui il discorso qualificazione è ancora tutto aperto: la Vighenzi è in cima alla classifica con 10 punti, le basterà un pareggio al prossimo turno per passare come prima, mentre Sporting Chiari, Castiglione e Concesio A, appaiate a 7 punti, si giocheranno tutto all’ultima giornata.

I tabellini

Concesio A-Sporting Chiari 2-0
Concesio A: Magoni, Cattalini, Gandellini, Gianoncelli, Mazzilli, Pirovano, Stallone, Vigani, Maggiori. All.: Ridoli.
Sporting Chiari: Consoli, Belotti, Napoletano, Piovanelli, Ghiggi, Pensa, Aceti, Brodetchi, Bosio. All.: Cassago.
Reti: Gandellini, Mazzilli.

Castiglione-Vighenzi 0-1

Castiglione: Andrea Nicolini, Khadri, Montagnoli, Lorenzo Nicolini, Maculan, Baffoe, Papa, Pastoli. All.: Ferrari.
Vighenzi: Scarduelli, Crino, Gonzato, Grasselli, Bonometti, Bodei, Yeboah, Chiriotto, Zanoni. All.: Pedroni.
Reti: Bodei.

Pavonese-Fc Voluntas A 5-2

Pavonese: Azzaro, Marcheluzzo, Federico Bersini, Nicolò Bersini, Ruffini, Bisetti, Barbariga, Pini, Pietropoli, Quinzanini, Bozzoni, Gritti. All.: Lucini.
Fc Voluntas A: Mc Gee, Selimi, Metliu, Zambonini, Cappa, Babani, Bicjia, Calveri, Costa. All.: Pezzotti.
Reti: Gritti (3), Quinzanini, Pini, Calveri, Karmi.

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