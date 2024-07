Come sarà la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024

Stasera lungo la Senna l'avvio ufficiale ai Giochi tra speranze e paure per la possibilità di attentati

3 ' di lettura

La Torre Eiffel con i cerchi olimpici - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Poliziotti in assetto da sommossa, transenne che spuntano come funghi dirigendosi verso la Senna, stazioni della metropolitana chiuse, taxisti spaesati. Il centro di Parigi è una zona rossa, dentro la quale i turisti non sanno come transitare da una sponda all’altra di quel fiume, che stasera poco prima del tramonto sarà il palcoscenico naturale dell’atto iniziale dei Giochi della trentatreesima Olimpiade. In centro città La Grandeur ha partorito il colpo a effetto, spostando la cerimonia d’aper