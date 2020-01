Ciclocross: Arianna Bianchi indossa la maglia tricolore

Il primo titolo per la Lombardia ai Campionati Italiani di Ciclocross in svolgimento a Schio, nel Vicentino porta la firma della bresciana Arianna Bianchi che si è aggiudicata la maglia tricolore fra le Esordienti del secondo anno.

La quattordicenne di Lograto, che corre per il team Piton di Travagliato, ha letteralmente dominato la gara come era successo anche a Flero una settimana fa in occasione dei campionati regionali.

Arianna Bianchi con la sua medaglia - © www.giornaledibrescia.it

