Ciclismo, Zanesi: «Priorità al Velodromo di Montichiari da riaprire»

Il nuovo presidente provinciale Fci presenta al Giornale di Brescia il suo programma per il quadriennio 2025/28: «Nuove gare polivalenti per Giovanissimi»

Paolo Zanesi nella sede del Giornale di Brescia - © www.giornaledibrescia.it

Una gestione collegiale del Comitato, il coinvolgimento del mondo paraciclistico e amatoriale, un circuito polivalente strada e mtb per Giovanissimi, il coinvolgimento del Comitato circa le decisioni sul Velodromo di Montichiari e la prossima riapertura della pista con slot orari riservati al ciclismo di base. Oltre al supporto costante alle società. Sono questi alcuni dei punti qualificanti per il prossimo quadriennio illustrati dal neo presidente Paolo Zanesi, ospite del Giornale di Brescia. C