I corridori dell’Astana s’improvvisano rapper: c’è anche Scaroni
Il bresciano apre e chiude il brano: una scelta che rimarca il ruolo di capitano che ha assunto in questa stagione
Un frame del video
Il team Xds Astana ha pubblicato su Facebook una canzone rap in inglese realizzata da tutti i corridori, fra i quali il bresciano Christian Scaroni, che ha l’onore di aprire e chiudere il brano.
Una scelta che rimarca il ruolo di capitano che Scaroni ha assunto in questa stagione nel team kazako. Il video ha lo scopo di promuovere e caricare il team in vista della prossima stagione agonistica.
