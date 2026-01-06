Giornale di Brescia
I corridori dell’Astana s’improvvisano rapper: c’è anche Scaroni

Paolo Venturini
Il bresciano apre e chiude il brano: una scelta che rimarca il ruolo di capitano che ha assunto in questa stagione
Il team Xds Astana ha pubblicato su Facebook una canzone rap in inglese realizzata da tutti i corridori, fra i quali il bresciano Christian Scaroni, che ha l’onore di aprire e chiudere il brano.

Una scelta che rimarca il ruolo di capitano che Scaroni ha assunto in questa stagione nel team kazako. Il video ha lo scopo di promuovere e caricare il team in vista della prossima stagione agonistica.

