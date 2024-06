Un virus ferma il primo Tour de France di Michele Gazzoli

L’ospitalettese, costretto al ritiro dopo pochi chilometri per problemi di stomaco, è finito in ospedale per accertamenti: «Dipiace, ma sto davvero male»

Il bresciano Michele Gazzoli - Foto Instagram © www.giornaledibrescia.it

Da prima indimenticabile a momento da cancellare dalla memoria. Tra le tante ipotesi che Michele Gazzoli aveva fatto circa il suo debutto al Tour de France, certo non era contemplato il ritiro dopo una manciata di chilometri con un ricovero in ospedale per controlli. È un virus a fermare la prima volta alla Corsa Gialla del venticinquenne dell’Astana, per cui la tappa Firenze-Rimini (206 chilometri) - prima delle trittico italiano - si trasforma ben presto in un calvario. Problemi L’ex campione