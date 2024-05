Tonelli: «Sul Grappa un tifo da stadio e vecchi sostenitori»

Il ciclista bresciano pronto a chiudere il suo quinto Giro d’Italia: «Forse i risultati personali non sono stati all’altezza, ma sono soddisfatto delle mie prestazioni»

Il bresciano Alessandro Tonelli - © www.giornaledibrescia.it

È andato in fuga per cercare gloria, ma anche per fare da punto di riferimento al giovane Pellizzari, destinato a diventare il futuro corridore italiano per le corse a tappe, e conquista il premio di più combattivo. Il quinto Giro del bresciano Alessandro Tonelli si è concluso con la sua terza fuga in questa corsa collezionando complessivamente 413 chilometri in avanscoperta. Che non è il suo record, ma alla fine il ragazzo di Bornato si dice soddisfatto. «Forse i risultati personali non sono st