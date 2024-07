Olimpiadi Parigi 2024, la prima medaglia azzurra è di Ganna

Arriva la prima medaglia italiana ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Filippo Ganna vince l'argento nel ciclismo: nella cronometro individuale maschile l'azzurro è stato beffato soltanto da Remco Evenepoel di 14", terzo l'altro belga in gara Wout Van Aert, a 25" dal connazionale.

Filippo Ganna in azione - Foto Ansa © www.giornaledibrescia.it

Solito testa a testa tra i due rivali di sempre, con Ganna che ha cercato di recuperare nel tratto finale, ma il campione del mondo di specialità, che aveva beffato lo stesso Ganna anche a Glasgow, è stato come al solito perfetto, l'azzurro ha invece perso qualche secondo nella parte tecnica per poi recuperare nel finale. Diciottesimo posto per Alberto Bettiol, l'altro azzurro in gara per la prova contro il tempo.

Leggi anche Olimpiadi Parigi 2024, Matteo Lamberti eliminato nei 400 stile libero

Ad assistere alla sua prova c’era anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che si è congratulato con lui per la medaglia.

Le dichiarazioni

«Non è la medaglia che avrei voluto, ma mi ha battuto un ciclista con la C maiuscola, un fuoriclasse. Abbiamo lavorato tanto, il team mi ha dato la possibilità di prepararmi al meglio», ha detto Filippo Ganna ai microfoni Rai dopo l'argento.

«Ho provato sino alla fine a dare il massimo. Purtroppo, con la pioggia si sa che non sono un drago ma ho cercato di fare del mio meglio sino alla fine. Sono comunque felice di essere arrivato sul podio e di aver vinto la prima medaglia per l'Italia. Speravo però in altro. Ora riprendo a lavorare per provare a migliorare in vista dei prossimi obiettivi», la sua chiosa