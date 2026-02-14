Nicolò Arrighetti di Bossico vince la Coppa San Geo

Il bergamasco di Bossico, Nicolò Arrighetti della General Store Essegibi fratelli Curia si è aggiudicato in uno sprint a ranghi ristretti la 102esima edizione della Coppa San Geo di ciclismo, classica di apertura del calendario stagionale dilettanti.

Il ventunenne orobico, che nelle ultime tre stagioni è cresciuto nel team bresciano Biesse Carrera Premac, ha preceduto sul traguardo di Padenghe del Garda il compagno di scuderia, il friulano Giovanni Bortoluzzi salito sul terzo gradino del podio della San Geo lo scorso anno. Terza piazza per Gabriel Fede della Rostese. Miglior bresciano al traguardo l’ex Otelli, il navense Manuel Franzoni (Valle Seriana Cene) giunto sesto. Buon nono piazzamento per Raffaele Veneri della Delio Gallina Lucchini Ecotek.

La gara

Arrighetti al traguardo © www.giornaledibrescia.it

Gara tirata e corsa interamente sotto la pioggia a tratti battente, e dopo 164 chilometri ad andatura sostenuta sul traguardo si è presentato a disputarsi il successo sull’erta del Castello di Padenghe un gruppetto di una ventina di corridori sui 186 partiti oltre quattro ore prima dall’hotel Sullivan di Ponte San Marco. Fra i protagonisti della parte centrale della gara il franciacortino Andrea Donati della Biesse Carrera Premac, ultimo ad arrendersi all’inseguimento del gruppo.

Il drappello di superstiti si è presentato ai piedi del castello scaligero gardesano per aggiudicarsi la corsa. Nel punto più impegnativo della salita, dove le pendenze superavano la doppia cifra, Arrighetti si è prodotto in uno scatto fulmineo che ha letteralmente levato di ruota gli avversari e potuto arrivare al traguardo a bracci alzate, pronto per essere festeggiato da patron Luigi Borno, Rudy Zucca e naturalmente Gianni Pozzani che ha operato anche nella direzione corsa. Quarto lo scorso anno proprio su questo traguardo, Arrighetti conosceva bene il finale e ha pensato di anticipare i tempi con uno scatto lungo e imperioso portandosi a casa il prestigioso trofeo.