Mondiali di ciclismo in Ruanda, Velo: «La crono senza Ganna»

Il ct bresciano, ospite ieri nel Magazine di Teletutto, lancia l’allarme sui percorsi e tuona: «Proporre una trasferta così lunga e costosa è un errore»

Il bresciano Marco Velo - © www.giornaledibrescia.it

Il ct delle Nazionali crono di ciclismo, il bresciano Marco Velo, ospite ieri al Magazine di Teletutto, ha tracciato un bilancio della straordinaria annata del 2024, con la conquista di medaglie e preziosi successi all’Olimpiade e ai campionati europei e mondiali – «anche se è mancato l’oro di Ganna, ma abbiamo perso con uno straordinario Evenepoel» –, ma non si trastulla con gli allori pensando già al presente. Il Giro d’Italia e il Giro Women passeranno in Valle Camonica I Mondiali in Africa Q