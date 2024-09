Grandi campioni a Casto per la prima Valsir Champions Race

Sono stati quasi duecento i partecipanti da tutta Italia e dalla Slovenia alla prima edizione della Valsir Champions Race, la pedalata organizzata a Casto da Valsir, Paolo Zanni con la collaborazione di Sonny Colbrelli e del Gs San Geo che ha visto al via campioni del pedale del calibro di Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Gianni Bugno, Claudio Chiappucci, Pavel Tonkov, Igor Astarloa e naturalmente Sonny Colbrelli.

Simone Niboli della Valsir commenta la prima edizione della Valsir Champions Race

Il percorso

Il gruppo ha pedalato per un centinaio di chilometri da Casto verso il lago di Idro, salito a Bagolino dove è stato accolto in paese in festa per le contrade, salita al passo Maniva e nuovo ristoro allo Chalet della famiglia Lucchini, quindi discesa in Valtrompia, poi da Brozzo salita per Lodrino e infine per Famea di Casto luogo natale del fondatore di Valsir Silvestro Niboli. Ad accogliere la carovana un sontuoso banchetto a base di spiedo per concludere in allegria la giornata.