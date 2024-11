Giuseppe Martinelli scende dall’ammiraglia: addio al ciclismo

Il tecnico bresciano ha vinto nove Giri d’Italia, due Tour de France e una Vuelta: è considerato il Carlo Ancelotti delle biciclette e si è raccontato in visita alla redazione del GdB

4 ' di lettura

Martinelli: "Ho deciso durante il Giro"

Giuseppe Martinelli dopo oltre 50 anni di onorata carriera, 16 da corridore e 38 da direttore sportivo, ha deciso di chiudere con il circuito professionistico e lo ha capito in un momento ben preciso: «Il giorno di risposo a Caserta, al Giro d’Italia di quest’anno, sono andato da Dino e gli ho detto “io non ce la faccio più, dall’anno prossimo sto a casa”». Così ha deciso di scendere dall’ammiraglia per l’ultima volta il tecnico più vincente della storia del ciclismo italiano e una leggenda del