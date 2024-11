Giro d’Italia 2025, forse in Valcamonica una delle tappe

In attesa della vernice ufficiale della corsa «saltata» per ignoti motivi, ci sarebbe un’inedita salita in provincia di Brescia: la direttissima del Mortirolo

2 ' di lettura

Cristian Scaroni - © www.giornaledibrescia.it

Il Giro d’Italia 2025 avrà con tutta probabilità un solo passaggio in provincia di Brescia, in alta Valle Camonica, in una delle tappe più complicate tra la fine della seconda settimana e l’inizio della terza. Si dovrebbe in quel contesto affrontare il Mortirolo dal versante bresciano come è avvenuto quest’anno con il passaggio in vetta per primo del bresciano Cristian Scaroni. Le ipotesi Il condizionale è d’obbligo perchè di certezze, a metà novembre, sul Giro del prossimo anno non ce ne sono m