Gamba è d’oro a Camignone nel trofeo che chiude l’annata

Di nome e di fatto. Thomas Gamba, diciottenne di Mozzanica, portacolori della Trevigliese, ha la «gamba buona» perché da velocista resiste alla bagarre che si scatena con i compagni di fuga lungo le salite del trentesimo trofeo Polisportiva Camignone, senza mai un vero tratto in pianura, e poi regola gli altri cinque coetanei con i quali ha animato la corsa fin dalle prime battute. Coglie sul traguardo di viale Europa, davanti all’omonimo bar che funge da ritrovo dei ciclisti, il suo quarto successo personale e chiude come meglio non può l’ultima stagione da Juniores prima di cercare fortuna il prossimo anno alla General Store allenato dai bresciani Rosola e Vigni.

Il podio - © www.giornaledibrescia.it

La classica che fa calare il sipario sulla stagione, organizzata come sempre con grande passione e sacrificio dalla Polisportiva Camignone del presidente Luigino Rossi e del vice Cesare Boldi, da due anni è gara di caratura Nazionale e forse meritava qualcosa in più dei 114 partenti anche se a fine stagione le energie e le risorse umane (corridori e staff) valide sono ridotte al lumicino.

La cronaca

Pronti via, la corsa prende subito una piega precisa: se ne vanno in dodici che fanno gara a parte, il resto del gruppo si sbriciola pian piano, complice il circuito tecnico e non facile da interpretare ma anche colpa di un idiota (pare individuato e passibile di denuncia) che sul culmine del Fantecolo sparge puntine da disegno credendo di restare impunito. Ne fanno le spese alcuni corridori costretti a fermarsi anzitempo, fra i quali il bresciano Andrea Donati della Trevigliese che ci teneva a ben figurare sulle strade di casa.

I fuggitivi

Fra i dodici coraggiosi all’arrembaggio ci sono i bresciani Michele Bonometti, ancor una volta autore di una buona prestazione e che il prossimo anno probabilmente troveremo tra i dilettanti nella Delio Gallina di Cesare Turchetti e Matteo Faustinelli, entrambi dell’Ecotek che alla fine piazza entrambi nella top ten a nobile chiusura della sua prima stagione agonistica.

Bonometti in azione - © www.giornaledibrescia.it

Ci sono poi Pierluigi Garbi (Contri-Autozai), Kevin Bertoncelli, Tommaso Bosio, Thomas Gamba e Filip Novak della Trevigliese, il figlio d’arte Julian Bortolami della Pool Cantù Gb Junior, Ludovico Maria Mellano del Giorgi, Leonardo Meccia, Enea Sambinello e Pietro Scottoni del Vangi.

A tre giri dal termine il gruppetto si divide in due: il primo sestetto va a giocarsi la vittoria, il secondo perde progressivamente terreno finchè è raggiunto da un bravissimo Massimo Savoldini, crossista bresciano del team Guerrini, insieme ad altri due compagni.

La fase conclusiva

Il finale prevede la salita delle Casotte anzichè il Vallone inagibile per il terreno viscido dalle piogge dei giorni precedenti. Ci provano Mellano e Bonometti che si sentono battuti allo sprint, mentre fatica non poco a tenere le ruote Gamba, ma grazie al compagno Bosio rientra nei ranghi e nel rettilineo d’arrivo fa esplodere tutta la sua potenza sotto gli occhi del ct azzurro Salvoldi che fa i complimenti ai ragazzi e agli organizzatori. «Bella gara combattuta fin dall’inizio che rende merito a questa corsa di prestigio in grado di far emergere i veri valori in campo». Buon quarto Michele Bonometti dell’Ecotek, mentre il suo compagno di scuderia Faustinelli è nono.

Gamba soddisfatto parla della sua vittoria: «Devo ringraziare i miei compagni, in particolare Bosio, per il lavoro che ha fatto nel riportarmi sotto dopo la salita delle Casotte che mi ha visto in difficoltà. Oggi tutto è andato per il verso giusto e poi in volata ho fatto valere le mie doti anche se il rettilineo in leggera ascesa non è da considerare un traguardo adatto ai velocisti. Però lascio la Trevigliese con un buon ricordo».

Ordine d’arrivo. 1) Thomas Gamba (Trevigliese); 2) Ludovico Mellano (Giorgi) s; 3) Enea Sambinello (Vangi Il Pirata); 4) Michele Bonometti (Ecotek) a 1’’; 5) Pierluigi Garbi (Autozai Contri) a 4’’; 6) Tommaso Bosio (Trevigliese) a 10’’; 7) Kevin Bertoncelli (idem) a 1’01’’; 8) Luca Morlino (Pool Cantù); 9) Matteo Faustinelli (Ecotek); 10) Pietro Scottoni (Vangi Il Pirata). //