Europei giovanili: Maria Chiara Signorelli argento nel cross country

Dal Nord Europa arriva un bellissimo argento per la bresciana Maria Chiara Signorelli, portacolori del team Santa Cruz Rockshox ai campionati europei giovanili di mountain bike.

A Husqvarna, famosa località della Svezia, la spedizione del team italiano (la nazionale incredibilmente non ha organizzato una selezione azzurra) allenato dal bresciano Manuel Pedretti ha trascorso una settimana ottenendo risultati importanti, a partire dalle prove di time trial per stabilire le griglie e conclusa con la ciliegina rappresentata dal podio under 15 da parte della campionessa italiana della categoria nel cross country.

La bresciana, campionessa continentale uscente, a lungo in testa alla gara, ha patito un calo dopo una brutta scivolata che però le ha fatto perdere il poco vantaggio che aveva su Shana Huber, la forte elvetica che alla fine si è aggiudicata il titolo continentale proprio su una delusa Signorelli, terza un’atleta della nazionale svedese.

In campo maschile

L’altro campione italiano di categoria e bresciano Mattia Acanfora, nonostante una violenta caduta nelle fasi iniziali della gara ha chiuso al settimo posto, primo degli italiani nella categoria Under 14.

Nella stessa categoria 53esimo un altro bresciano, Filippo Micheli, sempre del Santa Cruz. Negli U15 maschi ottimo Samuele Santini 48esimo, giornata no per il bresciano Roberto Pinna solo 53esimo, fuori dai cento Luca Braga.

Le altre gare

In settimana si è corso anche lo short track, in sigla Xcc, che ha visto al maschile undicesimo il bresciano Mattia Acanfora negli Under 15 e primo italiano della sua categoria, nona Mariachiara Signorelli con le Under 17 anche lei prima italiana al traguardo.

Si è corso anche la prova a squadre mista, il famoso team relay. Il team Santa Cruz ha schierato due formazioni, una under 15 e una Under 17. Con i più «anziani» ha ottenuto l’undicesimo tempo su 142 squadre al via e la presenza di tutte le maggiori nazionali europee, mentre con i più giovani ha concluso al quindicesimo posto.