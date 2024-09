La Dario Acquaroli torna al percorso classico e si fa più inclusiva

Nino Nulli, presidente onorario della gara internazionale di mountain bike che si correrà nel weekend del 28 e 29 settembre a Iseo, è stato ospite del Magazine di Teletutto, anticipando le novità della corsa

2 ' di lettura

Uno scatto della scorsa edizione - Foto New Reporter Comincini © www.giornaledibrescia.it

La Dario Acquaroli, gara internazionale di mountain bike per tutte le età – di cui sono partner Teletutto e RadioBresciasette – è in programma sabato 28 e domenica 29 settembre a Iseo e sugli sterrati della Franciacorta. Sarà trasmessa in diretta sulle radiofrequenze di Radio Bresciasette con gli interventi di Fulvio Marini, Paolo Mei e Ruggero Tavelli. La seconda edizione della corsa per le due ruote grasse (la 23esima se consideriamo la precedente denominazione di Gimondibike), organizzata com