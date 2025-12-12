Correre all’estero, la via quasi obbligata dei nostri professionisti

Gli ultimi ciclisti emigrati Epis e Tagliani. Beppe Martinelli: «Ripiego? Può essere anche un’opportunità»

Giosuè Epis dell’Arkea

Squadre italiane nel World Tour negli ultimi anni: zero. Italiani in gara all'ultimo Giro d'Italia: meno di venti. Corridori bresciani presenti nelle squadre del World Tour 2026: uno. Sono alcuni dei numeri impietosi che fotografano lo stato del ciclismo italiano e di riflesso quello bresciano e che costringono ogni anno che passa i ciclisti di casa nostra a emigrare in formazioni straniere in cerca di fortuna e uno spazio per correre.