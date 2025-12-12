Giornale di Brescia
Abbonati
Ciclismo

Correre all’estero, la via quasi obbligata dei nostri professionisti

Paolo Venturini
Gli ultimi ciclisti emigrati Epis e Tagliani. Beppe Martinelli: «Ripiego? Può essere anche un’opportunità»
Giosuè Epis dell’Arkea
Giosuè Epis dell’Arkea

Squadre italiane nel World Tour negli ultimi anni: zero. Italiani in gara all’ultimo Giro d’Italia: meno di venti. Corridori bresciani presenti nelle squadre del World Tour 2026: uno. Sono alcuni dei numeri impietosi che fotografano lo stato del ciclismo italiano e di riflesso quello bresciano e che costringono ogni anno che passa i ciclisti di casa nostra a emigrare in formazioni straniere in cerca di fortuna e uno spazio per correre. Giro d’Italia 2026, passaggio fra valli e laghi bresciani il

Registrati gratuitamente
Questo è un articolo GDB+. Accedi o registrati per continuare a leggerlo. È facile e veloce.

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario