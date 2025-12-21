Ciclocross, il Cleten di Sabbio Chiese ha assegnato 4 titoli provinciali

La terza edizione del Cleten cross ha richiamato all’ombra della rocca a Sabbio Chiese, in Valsabbia, decine di atleti provenienti da tutta Italia pronti a darsi battaglia su un tracciato rivisto e migliorato ma sempre tecnico e spettacolare. Come lo sono state le sette gare che hanno caratterizzato la manifestazione, in particolare due sono state sfide palpitanti: la gara open maschile e quella degli Allievi del primo anno.

Le gare più spettacolari

Nella prima hanno fatto gara a parte i due attesi protagonisti, ovvero Kevin Pezzo Rosola, veronese, figlio d’arte (dell’olimpionica mtb Paola Pezzo e del velocista bresciano Paolo Rosola) che difende i colori della Fas Guerciotti Premac (quest’ultimo sponsor bresciano) e il veterano bresciano Cristian Cominelli della Cycling Cafè di Roma. Il camuno, ex campione del mondo della staffetta nel cross country ha cercato di tenere le ruote dello scatenato Rosola, ma la differenza d’età alla fine si è fatta sentire. «Sono comunque soddisfatto della mia prova – ha sottolineato Cominelli – perché rientravo da un periodo con l’influenza e non sono ancora al 100%. Obiettivo della stagione sono i campionati italiani che si correranno a Brugherio sul mio circuito preferito e vorrei far bene».

Cleten ciclocross: tutti i podi - Foto NewReporter/Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Cleten ciclocross: tutti i podi - Foto NewReporter/Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Cleten ciclocross: tutti i podi - Foto NewReporter/Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Cleten ciclocross: tutti i podi - Foto NewReporter/Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Cleten ciclocross: tutti i podi - Foto NewReporter/Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Cleten ciclocross: tutti i podi - Foto NewReporter/Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Cleten ciclocross: tutti i podi - Foto NewReporter/Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Cleten ciclocross: tutti i podi - Foto NewReporter/Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Cleten ciclocross: tutti i podi - Foto NewReporter/Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Cleten ciclocross: tutti i podi - Foto NewReporter/Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Cleten ciclocross: tutti i podi - Foto NewReporter/Mazzocchi © www.giornaledibrescia.it

Campione d’Europa battuto

L’altra palpitante gara la offerta la categoria degli Allievi del primo anno. Grande favorito della giornata era il campione europeo in carica Luca Ferro della Bustese Olonia che fino a questo punto della stagione aveva vinto tutte le gare. Invece sul circuito di Sabbio si è dovuto inchinare ad uno straordinario Alex Nathan Longhi (Fas Guerciotti Premac) che l’ha preceduto di soli 5 secondi.

I titoli provinciali

La manifestazione, seconda gara di cross in questa stagione nel Bresciano dopo il CX Verghe a Ciliverghe, era valida per l’assegnazione dei titoli provinciali delle categorie giovanili (vale la provincia di residenza con il team di appartenenza). Il Comitato provinciale Fci rappresentato nella giornata da Davide Trebbi e Andrea Spinoni (delegato per i master) ha così assegnato i titoli Esordienti secondo anni maschile ad Alex Micheletti della squadra di casa, il Cleten Sabbio Chiese, giunto ottavo nella sua categoria, Manuel Marchi sempre Cleten degli Allievi primo anno giunto tredicesimo, Mattia Acanfora (Beltrami Tsa) giunto terzo negli Allievi del secondo anno e infine nelle Esordienti donne del secondo anno maglia a Veronica Mora del Gruppo Nulli Guber Banca di Iseo. Nelle G6 invece vittoria di Margherita Bianchi (Montirone) su Arianna Meloni (Cleten Sabbio Chiese).