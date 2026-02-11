Ciclismo, Scaroni vince il Tour dell’Oman

Colpo doppio per Cristian Scaroni, il 28enne ciclista bresciano della Xds Astana che si aggiudica la quinta e ultima tappa del Tour dell’Oman e conquista la classifica generale della corsa arabica di categoria Pro series.

La tappa

Sulle pendenze della Green Mountain a quota 1200 metri, dove era posto il traguardo dopo 156 chilometri in linea, la Xds Astana e la Jayco AlUla sono riuscite a isolare Adam Yates, portacolori della Uae Emirates (la squadra di Pogacar) e grande favorito della corsa, e lo hanno portato in riserva di energie allo sprint finale: Scaroni ha piazzato il suo acuto, ha raggiunto e superato Luke Plapp che aveva tentato l'azione solitaria, e ha vinto meritatamente precedendo il compagno di squadra Cristian Rodriguez, mentre Plapp ha chiuso terzo davanti a Yates.

In classifica generale Scaroni precede di 24’’ proprio il compagno di scuderia Rodriguez e di 44’’ il britannico Yates. Per Cristian Scaroni che ha iniziato alla grande la stagione agonistica aggiudicandosi la gara all’esordio in Spagna, si tratta del terzo successo stagionale, il decimo in carriera. Inoltre grazie ai punteggi conseguiti nella corsa, sale nel ranking ed entra per la prima volta nella top ten assoluta, ora è al numero 9.