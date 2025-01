Ciclismo, Scaroni sfiora la vittoria nella Classica Valenciana

Il ciclista bresciano Christian Scaroni sfiora la vittoria nella Classica Valenciana corsa in Spagna.

La gara

Il 27enne di Botticino, portacolori dell’Xds Astana, ha concluso al secondo posto la gara vinta dallo svizzero Marc Hirschi (Tudor). Decisivo lo strappo finale che ha visto l’attacco del corridore bresciano che ha scollinato al comando insieme a Hirschi e Cristen dell’Uae.

Nel finale sono rimasti sono Scaroni e Hirschi e l’esperto svizzero ha preceduto il bresciano allo sprint. Per Scaroni è il secondo piazzamento stagionale in due gare, dopo il quinto posto ottenuto in una gara in Spagna venerdì.