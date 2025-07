Festival olimpico della gioventù, Bonassi vince la prova in linea

Con una volata delle sue la bresciana Anna Bonassi, Allieva in forza alla Flandreslove Fiorenzo Magni Brescia, ha vinto la prova in linea al Festival Olimpico della Gioventù (EYof) in svolgimento a Skopje (Macedonia del Nord). Bonassi, in maglia azzurra, ha superato in una volata la belga Anna Meeusen e la britannica Melanie Rowe. La 16enne bresciana, già due volte campionessa italiana nella categoria Esordienti, con questo successo arriva a 16 affermazioni stagionali tra strada e pista. Jolanda Sambi ha chiuso al 13esimo posto, Matilde Carretta al 19esimo.

Cambio di squadra

Per lei quest’anno c’è stato un cambio di squadra a chilometri zero. Infatti dalla Mazzano, che l’ha vista conseguire i primi successi, è arrivata alla Flandres Love sempre di Mazzano, guidata da Andrea Rigoni che dopo aver investito una stagione intera su Elisa Bianchi, ha deciso di allargare l’esperimento al femminile puntando sulle ragazze Allieve e una scuderia che quest’anno ha colto pressoché con tutte le atlete almeno una vittoria.

«Già adesso si può dire che è stata una stagione foriera di tante soddisfazioni», ha dichiarato il manager bresciano che il prossimo anno è intenzionato a proseguire con un gruppo ancora più allargato di ragazze.