Ciclismo, esordio di Elisa Bianchi con la Nazionale in Coppa del Mondo

La diciassettenne bresciana di Lograto ha partecipato alle gare di Hulst in Olanda e Zonhoven in Belgio

2 ' di lettura

Elisa Bianchi impegnata nelle prove di Coppa del Mondo - © www.giornaledibrescia.it

Doppio appuntamento con la maglia azzurra per la diciasettenne Elisa Bianchi nella Coppa del Mondo di ciclocross. Battesimo del fango per la bresciana di Lograto che nel cross difende i colori della Fas Guerciotti Premac, per la prima volta con la maglia azzurra ad una gara di Coppa del Mondo. L’esordio in Coppa la bresciana se lo immaginava diverso, almeno nel risultato, 23esima sabato a Hulst in Olanda, 33esima ieri a Zonhoven in Belgio. Ma per la Juniores logratese al primo anno c’è più di un